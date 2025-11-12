世界第一名的冰淇淋！「烏龍茶之光」來自鹿港小鎮

彰化鹿港冰淇淋師趙韻嵐，與夫婿前進義大利西西里島參加世界冰淇淋比賽，以台東紅烏龍茶搭配彰化蜂蜜並加入西西里橙橘，創新口味在50支隊伍中脫穎而出奪下世界冠軍，登台領獎時兩人開心的高喊「中華民國國旗飄起來了」。

趙韻嵐以烏龍之光，奪下世界冠軍。圖／趙韻嵐提供

趙韻嵐來自彰化鹿港，為了參加比賽，與先生籌備半年，並將冠軍冰淇淋取名為烏龍之光，靈感來自於義大利傳統的聖誕蛋糕，選擇以茶葉為主調，融入蜂蜜、巧克力並以西西里當地的橙橘入味，成功抓住評審味蕾。世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐表示「第一名公布的時候，其實我們沒有抱很大的希望，但是最後聽到我的名字的時候，就是我們真的很開心，可能我們亞洲人對於食材的創新，就是比較開放一點點，所以其實他們都有在討論這件事情。」

廣告 廣告

得獎消息傳回台灣，位於台中的店面在颱風天特地開店，因為有民眾已經等不及了，而該店員工得知後也相當興奮，「睡醒之後一看到訊息，就真的直接尖叫 很開心，因為他們真的準備了很久，台灣人在義大利拿到義式冰淇淋的冠軍，真的是一件很厲害的事情。」趙韻嵐抱回冰淇淋世界冠軍，成為台灣第一人，讓她從去年就準備好的國旗，在今年順利飄揚。

彰化／陳柏璋、戴榮懋、王勝炫 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

慶祝教宗出院！羅馬推「哈利路亞」冰淇淋 記者：吃了感覺像上天堂

華府空難機上載14名花式滑冰好手... 俄國前世界冠軍組合隕落

台灣第一人！孫振奪世界霹靂舞大賽冠軍 激動喊：這太扯了