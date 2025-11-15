「世界第一美」不好惹！Nana破億豪宅遇劫 母女合力制伏強盜

Nana今早在豪宅內被強盜持凶器闖入。翻攝IG@jin_a_nana、arcadia-s.com

曾獲封「世界第一美」的韓國人氣女星Nana（林珍兒），今（15日）早位於京畿道九里市的高級別墅竟遭強盜持凶器闖入，當時Nana與媽媽都在家，母女合力制伏30多歲的嫌犯，並報警處理！

Nana媽一度失去意識

據Nana所屬經紀公司Sublime透露，「今天清晨，有歹徒闖入Nana的住家。Nana的母親在遭到攻擊時受了重傷，甚至一度失去意識，Nana也受傷了，兩人都需要治療與絕對安靜休養。事件仍在警方調查中，細節無法對外公開，公司將以調查單位的正式說明為主。」目前案件已由九里警察署調查中，警方稍早已證實，已依特殊強盜未遂嫌疑逮捕一名30多歲男子，正進行相關詢問。

Nana平時有在健身，並為作品練武打動作戲。翻攝IG@jin_a_nana

據了解，該男子今早約6點，疑似持凶器Nana住家，當時家中只有Nana母女，向兩人索取金錢，母女兩人沒有坐以待斃，尤其Nana曾在夯片《全知讀者視角》展現動作戲實力，母女上前制伏強盜後報警，警方與消防人員抵達時，該男也受傷，目前已被送往醫院治療。

不只Nana！演藝圈女神齊聚名人豪宅區

Momo與韓韶禧、Nana都在該社區置產。翻攝heraldcorp

而Nana目前住的豪宅區，是她今年3月以42億韓元（約新台幣1億元）購入的Arcadia Signature精品型高級別墅，該別墅因擁有獨立出入口與嚴密保全系統，隱密性佳，因此深受韓國演藝圈名人青睞。

除了韓韶禧、秋瓷炫等韓劇女神住在該社區，玄彬、孫藝真夫婦也是鄰居，就連TWICE日本成員Momo日前也傳出在這置產的消息，引發話題。



