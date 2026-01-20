「世界第一美」Nana制伏歹徒被反咬 34歲嫌犯庭上喊：凶器是她拿的

Nana兩個月前遇到歹徒闖進家中行搶，卻遭反咬「持凶器攻擊」。翻攝IG@jin_a_nana

曾獲封「世界第一美」的34歲韓國人氣女星Nana（林珍兒），去年11月遭歹徒闖進家中行搶，遭羈押的34歲金姓嫌犯日前翻供，主張Nana「殺人未遂」。該案今（20日）開庭審理，金姓嫌犯再次強調，「是Nana先拿著凶器衝出來揮舞！」

歹徒以為屋內沒人！喊冤：Nana先拿凶器

金姓嫌犯被控去年11月15日清晨5點38分，持凶器闖入Nana住家，遭Nana母女兩人制伏，並以強盜傷害罪被起訴。該男今在律師陪同下首度出席庭審，表示當天以為屋內無人打算闖空門，僅打算偷竊，更沒有帶凶器入室，也沒有掐住Nana母親脖子，反而遭到Nana單方面毆打。更主張，「凶器是Nana自己拿出來揮舞的。」並要求針對凶器進行指紋鑑定。

廣告 廣告

Nana為了動作戲勤健身，身手不容小覷。翻攝IG@jin_a_nana

金姓嫌犯也主張因為自己經濟困難，上網搜尋發現Nana所住的京畿道九里市峨川洞是「新興富人區」，才起歹念打算闖空門。他表示，自己當天並沒有掐住Nana母親脖子，只是為了讓她不要大叫，抓了她肩膀。沒想到Nana卻突然衝出來揮舞凶器，雙方發生肢體衝突。

法官將傳喚Nana母女出庭作證

對於Nana及其母親分別提交需治療33天、31天的醫師診斷書，他也強調這不是「防禦性傷痕」而是加害痕跡。由於雙方各執一詞，法院決定將傳喚Nana及其母親出庭作證，預計3月10日再度開庭審理。



回到原文

更多鏡報報導

女粉還原「小巨蛋不跳」真相！2度被Rain欽點 183字「繁體中文」暖回：我不夠體貼

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚

別跑錯場地！ 男神李棟旭1/31台北見面會「搬家」改到這

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除