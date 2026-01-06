世界第一難？外國人學台語「2原因」崩潰放棄 眾人傻眼：去1地就會講了

生活中心／王文承報導

一名外國朋友來台留學期間嘗試學習台語，卻因「台羅拼音」與複雜的音韻變化讓人難以適應，僅學習一個月便宣告放棄。（示意圖／PIXABAY）

台語是台灣社會重要的母語之一，不過對許多連學習華語都感到吃力的外國人而言，台語的學習門檻顯然更高。有網友分享，一名外國朋友來台留學期間嘗試學習台語，卻因「台羅拼音」與複雜的音韻變化讓人難以適應，僅學習一個月便宣告放棄，也讓原PO不禁好奇直呼：「台語是不是真的世界第一難學？」貼文曝光後，掀起網友熱議。

外國人學台語2原因放棄 眾人推去1地就會了



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，外國學習者面臨的第一道難關就是發音。相較華語常見的四聲，台語擁有更為複雜的「八音七調」，且變調規則繁多又細瑣，初學者往往難以掌握。此外，台語教學常搭配「台羅拼音」，對外國人而言，這套以羅馬字母為基礎的拼音系統，與漢字結構差異極大，幾乎等同於重新學習一套文字系統，學習門檻自然大幅提高。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認同台語本身就不容易學，「謝謝你承認台語難學」、「台語其實只要學幾個常用詞就夠了，連書寫都不用學，因為實際上幾乎沒有人會寫，台灣人大概有八成寫不出來」、「台羅本來就是外國人為了學習方便發展出的音標」、「外國人學台語，學會三字經就夠了」、「台羅根本是笑話，要學台語就把小孩交給阿公阿嬤帶」、「聽得懂、能溝通就好，不必太追求標準」。

事實上，「台羅」（臺灣閩南語羅馬字拼音方案）是目前官方推廣的拼音系統，其功能類似台語的「注音符號」，主要用於教學與記錄。只是多數台灣人仍以口語使用為主，書寫情境有限，導致學習者在實務上經常出現「看得懂卻唸不準」或「會說卻不會寫」的挫折感。

不過，近年隨著本土語言政策推動與風氣轉變，越來越多創作者投入台語教學，包括知名網紅阿滴、陳安陽等人，也透過影音內容介紹發音與用法，期盼降低學習門檻，讓更多人願意接觸並使用台語。

