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曾多次蟬聯「世界最佳餐廳」寶座的丹麥名店Noma，宣布將於今年8月5日重新開幕。靈魂人物Rene Redzepi將卸下第一線重擔，轉任創意職位，專注於昆蟲與海藻等前衛食材研究，並由資深團隊接手營運。

位於哥本哈根（Copenhagen）的旗艦餐廳Noma在2024年暫時歇業後，近日正式宣布將於8月5日回歸。然而，帶領Noma奪下米其林（Michelin）三星並開創北歐料理新紀元的名廚Rene Redzepi，在重新開幕後將扮演不同角色。他透過社群媒體表示，未來將轉任創意職位，專注於涉及昆蟲、海藻、豆類、真菌與科技結合的長期研發計畫。

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這次人事轉型背後也伴隨著爭議。Rene Redzepi過去曾被《紐約時報》（New York Times）爆料，在2009年至2017年間對員工有生理與心理上的不當對待。儘管他當時並未承認所有指控細節，但他坦言過去的行為確實對工作夥伴造成傷害，並對此公開致歉。這段黑歷史也讓這家頂級餐廳的勞權問題一度成為國際焦點。

未來的餐廳營運將交由新一代接班，自2017年加入團隊的Pablo Soto將出任主廚，而Mette Bring Soberg則擔任研發主管。至於饕客最關心的價格，Noma官網顯示，包含餐酒搭配的套餐每人要價6,500丹麥克朗（約新台幣3萬元），若將酒類更換為果汁搭配，價格則為6,000丹麥克朗。

原文出處：世界第一餐廳Noma將於8月重啟 名廚Rene Redzepi退居幕後轉型

本文由AI協作，經編輯審核後發布