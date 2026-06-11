世界第1人！南韓球后安洗瑩狂捲300萬美元獎金 羽壇選手無人能及

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世界排名第1的安洗瑩，生涯累積獎金正式突破300萬美元，無論男女皆無人能及。（翻攝自BWF IG）

南韓羽球天后安洗瑩再度寫下歷史新頁！世界羽球聯盟今（11日）宣布，現年24歲、女子單打世界排名第1的安洗瑩，生涯累積獎金正式突破300萬美元（約新台幣9,513萬元），成為世界羽壇史上首位達成此里程碑的選手，無論男女皆無人能及。

世界羽聯表示，這項統計是以官方賽事發放獎金為基準計算，安洗瑩憑藉近年來驚人的穩定表現與宰制力，成功將自己的名字刻進羽球歷史。尤其今年以來，她幾乎無人能擋，在參加的8項賽事中，除全英公開賽屈居亞軍外，其餘賽事全數奪冠，展現世界球后的絕對實力。

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近期安洗瑩更是火力全開，先後拿下世界巡迴賽超級750新加坡公開賽及超級1000印尼公開賽冠軍，在連續2週高強度賽程下仍維持頂尖狀態。隨著印尼公開賽冠軍獎金入袋，她的生涯總獎金也正式跨越300萬美元大關，締造前所未有的新紀錄。

事實上，安洗瑩早已是羽壇獎金紀錄的常客。她在上個賽季豪奪11座冠軍，追平羽球史上單季最多冠軍紀錄，單季累積獎金更突破100萬美元（約新台幣3,170萬元），同樣刷新羽壇單季最高獎金紀錄。

從東京奧運後迅速崛起，到如今穩坐世界第一寶座，安洗瑩不僅持續改寫各項紀錄，也以驚人的統治力重新定義女子羽球的新時代。如今她成為史上首位累積獎金突破300萬美元的球員，再次證明自己無愧於「羽球女王」稱號。

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