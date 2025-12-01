世界第2大牡蠣生產地！韓國在地人咪蕾帶路 大推當地人必吃烤腸

【緯來新聞網】主持人融融與搭檔咪蕾為主持八大外景節目《自由的旅行者》第二季，到韓國自駕深入世界第二大的牡蠣生產地，和漁民半夜採收肥美的牡蠣。身為韓國在地人的咪蕾帶路，推薦當地人必吃的宵夜烤腸，融融立刻愛上深夜食堂裡的濃厚人情味，兩人在烤肉店直呼：「好吃到想翻桌！」韓國行程拍攝結束返台後，融融至今還念念不忘當地的松葉蟹，「因為我是一個很愛吃螃蟹的人，所以能有最新鮮當季的螃蟹可以吃，絕對是最享受的一件事。」

主持人融融與搭檔咪蕾主持外景節目《自由的旅行者》第二季。（圖／八大提供）

節目將於12月20日全台首播，今（1日）釋出第二季韓國行預告搶先看，主持人融融與搭檔咪蕾從韓國釜山開車到首爾展開自駕旅行。融融回想開車上路第一天，他負責駕駛，咪蕾坐在副駕駛座，兩人開聊沒多久，竟發現對方不敵睡意開始打瞌睡，「她戴著棒球帽不時點頭，很像在回應我的話，其實早就被我發現！」融融笑說，兩人相處越熟越有默契，後續行程咪蕾直接仰頭呼呼大睡，自然可愛模樣全都錄。



《自由的旅行者》第一季前往土耳其，談到第二季韓國行的差異及變化？融融表示，最大的不同應該是韓國對台灣人來說相對熟悉，怎麼樣能找到更深入、在地文化的體驗和美食，是很有挑戰性的！但也在找尋的過程中，讓他對韓國有更深入的認識，不管是文化也好，人與人之間的交流也能更深入。面對韓流文化，自己是否也深陷其中？融融笑說，這趟旅程有滿滿的海鮮，「這對我來說應該是最享受的，剛好都是我愛吃的，至於很多人會說來韓國就是要買衣服和化妝品，還好我完全免疫！」《自由的旅行者》全新第二季將於12月20日起，每週六晚間八點於八大綜合台全台首播。

