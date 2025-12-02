世界第2！國中科學奧林匹亞競賽傳捷報 我國勇奪4金2銀

〔記者林曉雲／台北報導〕我中學生參加2025「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)」傳捷報！在24個國家(地區)125名參賽學生中，我國代表隊6位學生共獲得4金2銀佳績，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，總成績國際排名為第2名，僅次於主辦國俄羅斯。

代表隊學生為建中林鈺洋、潘又睿、姜翔、桃園市立文昌國中蕭睿希、台中一中馬宇辰、高雄中學康睿騰。教育部長鄭英耀獲知好消息後，立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。

廣告 廣告

教育部國教署組長蔡宜靜說明，為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行國際競賽；我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得107金19銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金1銀3銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。

去年第21屆在羅馬尼亞布加勒斯特舉辦，我國選手拿下6金、最高總分獎1面、最佳理論獎1面、實驗金牌1組、化學分科成績第1名、生物分科成績第1名，總成績全球第2名。

今年度競賽我國選派6名學生，經國立台灣師範大學理學院教師團隊培訓，由副研究員羅珮華、教授呂國棟、教授呂家榮、教授賈至達、教授王玉麒等人組成教練團，於11月22日帶領學生前往俄羅斯索契參賽，當地時間12月1日下午(台灣時間12月1日晚間)舉行頒獎暨閉幕典禮。蔡宜靜表示，為了增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至阿拉伯聯合大公國進行文教參訪，並預定於12月6日搭機返國。

蔡宜靜說明，依教育部相關成績優良學生升學優待辦法，獲得這次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校5年制就讀，另於競賽獲金牌及銀牌者，可分別獲得教育部新台幣20萬元或10萬元獎學金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

週三中部以北高山有望降雪 週四清晨下探13度

