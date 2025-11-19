世界簡姓宗親總會啟動紀念計畫 慰問花蓮光復災區受災戶

世界簡姓宗親總會19日由總會長簡廷在率團，前往花蓮縣光復鄉災區，代表致贈慰問金及物資。（簡廷在提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰決造成重大災情，多戶民宅受損，並導致十九位民眾罹難，當地深陷震撼與悲痛。世界簡姓宗親總會19日前往光復鄉進行慰問，並宣布啟動「鏟子超人紀念計畫」，盼以文化地景與公益行動永續傳遞救災精神，陪伴地方走過重建之路。

總會長簡廷在表示，感謝光復鄉長林清水、吉安鄉長游淑貞、張宸瑋主任及行政院東部聯合服務中心陳湘茹秘書等人長期投入災區協助，讓鏟子超人的精神得以延續。他指出，此次災害中，「鏟子超人救災隊」不畏危險投入清理救援，其無私義行深深感動全台，也象徵台灣面對天災時的團結力量。

面對艱難重建之路，居民除了物質損失，更承受心理與生活多重壓力。為延續救災精神並凝聚各界力量，總會提出「光復重建文化地景計畫」，希望以文化創意與公益參與振興地方，讓災後重建不僅止於修復，更能成為社區永續發展的新契機。

此次啟動的「鏟子超人紀念計畫」由豪門文化科技創意設計公司規劃，預計推動三項重點內容：

一、鏟子超人紀念雕塑：象徵勇氣、無私與守護，作為光復災難的永久記憶地標。

二、鏟子愛心造型屋：以關懷為核心，規劃教育展示、公益活動空間，象徵希望的延伸。

三、Q版紀念公仔義賣：包括鏟子超人、警義消超人、起重機超人等限量公仔，每只售價1000元，所得將全數用於災後重建、文化園區建置及地方觀光推廣。

宗親總會表示，將透過公私協力，由內政部與地方政府協助選址與後續審議，希望打造兼具紀念價值與地方振興功能的文化景觀，成為光復重建與地方創生的示範。

為實際表示關懷，宗親總會代表團19日下午前往光復鄉探視受災居民，致贈慰問金與物資，向罹難者家屬表達深切哀悼。出席成員包括多位理監事、顧問及各地宗親會代表，展現宗親團結力量。

簡廷在總會長呼籲，全台各界共同響應慈善與公益行動，陪伴災民重建家園，盼以善的力量為光復帶來新希望。