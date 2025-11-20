世界簡姓宗親總會啟動「鏟子超人紀念計畫」 140萬慰問金力挺光復鄉災後重建

世界簡姓宗親總會19日前往光復鄉災區，致贈 140萬元慰問金與物資，向受災戶及罹難者家屬表達最深切的關懷。(圖:世界簡姓宗親總會提供)

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前潰決，造成多戶民宅受損、十九人罹難，災情慘烈，令人不勝唏噓。面對災後復原挑戰，世界簡姓宗親總會本於「宗親一家、守望相助」的理念，於19日下午前往光復鄉災區，代表全體宗親致贈 140萬元慰問金與物資，向受災戶及罹難者家屬表達最深切的關懷與哀悼。

簡姓宗親總會指出，災害發生後，「鏟子超人救災隊」第一時間投入現場協助清理瓦礫、搬運物資與救援，無私的付出深深感動全台，象徵民間力量在危難時刻展現的團結與溫暖。為延續這份愛與勇氣，總會特別啟動「鏟子超人紀念計畫」，串聯文化、公益與地方振興力量，協助光復鄉重建。

由豪門文化科技創意設計公司規劃的「光復重建文化地景計畫」將推動以下三大項目：1. 鏟子超人紀念雕塑（Shovel Hero Monument）象徵勇氣、無私與守護精神，作為災後重建的重要記憶地標。2. 鏟子愛心造型屋（Heart of Shovel Pavilion）以關懷與教育為核心，打造成展示、教學與公益活動空間，傳遞希望與重生力量。3. Q版超人公仔公益義賣包含「鏟子超人」、「警義消超人」、「起重機超人」等限量角色，每款售價1000元。義賣所得將全額用於災後重建、文化園區建置及地方觀光振興。

簡姓宗親總會總會長簡廷說明「光復重建文化地景計畫」將推動以下三大項目。(圖:世界簡姓宗親總會提供)

未來計畫將透過公私協力推動，由內政部及地方政府協助選址與審議，期望成為光復鄉災後重建與地方創生的示範基地。

簡姓宗親總會總會長簡廷在表示，此次慰問代表團由總會理監事及多地宗親會共同組成，包括簡廷在、簡良達、簡榮坤、簡國釧、簡水木、簡文財、台中簡會益宗親會、簡萬水、顧問張瑞芳、香港簡氐宗親會等多位代表，以及來自宜蘭、嘉義、台南、基隆等地的宗親共襄盛舉。

同時感謝光復鄉林清水鄉長、吉安鄉游淑貞鄉長、張宸瑋主任及行政院東部聯合服務中心陳湘茹秘書等單位長期在災區協助重建。簡廷在強調，災難雖殘酷，但宗親與社會力量的集結，就是受災鄉親最實在的後盾，呼籲各界持續伸出援手，陪伴光復早日走出傷痛，重建家園。