世界簡姓宗親總會會員大會 全球宗親齊聚一堂 共譜血脈相連新篇章

世界簡姓宗親總會28 日上午隆重舉行「第四屆第三次會員大會暨理監事顧問聯席會」，來自世界各國及各地區的簡姓宗親代表與顧問齊聚一堂。(簡廷在提供)

記者蔣謙正／綜合報導

世界簡姓宗親總會28 日上午隆重舉行「第四屆第三次會員大會暨理監事顧問聯席會」，來自世界各國及各地區的簡姓宗親代表與顧問齊聚一堂，會場莊嚴隆重、氣氛溫馨熱絡，共同見證宗族交流深化與會務發展的重要里程碑。

本次大會特別邀請多位大陸宗親代表蒞臨交流，包括南靖德潤公簡氏大宗祠簡天錦理事長，以及來自東山祠、潭頭祠、盈科堂、長嶺祠、德衍堂、龍岩簡氏 等宗祠與宗親組織之代表，並集結各專業委員會會長、副會長及多位核心幹部共同出席，參與本會所舉辦之 族譜、史記與文物 專業研討交流。透過溯源追本、梳理宗族脈絡，進一步建構枝繁葉茂、血脈相連的世界簡姓宗親網絡。

世界簡姓宗親總會總會長簡廷在致詞表示，感謝兩年任期以來，承蒙各位宗長與賢達先進鼎力支持、悉心指導與不吝鞭策，使其得以戰戰兢兢、竭誠盡責推動本會宗旨，持續凝聚宗親向心力，並在團結、創新、服務與經營等面向穩健推動會務發展；內心除深感惶恐，更滿懷感恩與敬意。

簡廷在指出，在全體宗親同心協力、彼此扶持之下，總會逐步凝聚共識，成功建構嶄新的宗親交流平台；同時亦感謝各社團友會長期關懷與協助，使世界簡姓宗親總會得以 立足臺灣、根基大陸、聯結國際、邁向世界。並藉由數位與網路平台，串聯全球宗親，搭建集資訊、情誼與合作於一體的宗親交流橋樑。

總會亦殷切期盼宗親世代傳承，廣邀青年宗親踴躍加入，為組織注入創新動能、加速與世界接軌。透過全球化視野與數位資訊平台，形塑「世界村」式的宗親人脈網絡，促進創業、就業及生活層面的多元交流與實質合作，讓宗親情誼轉化為具體助力與共同發展的力量。

簡廷在也特別感謝來自各國、各地區宗親代表不辭辛勞、遠道而來，共襄盛會。大會同時舉行 公益捐助感謝儀式，頒發花蓮光復鄉堰塞湖災區慰問金，支持災後重建之文化與經濟發展，並致贈 警消慰問加菜金，感謝熱心公益之宗親與參與捐助的功德主，表達最誠摯的敬意。

會中並特別邀請簡又新前部長進行專題演講，主題為「時勢分析：從 ESG 邁向 AI 數位新經濟」。期盼透過前瞻觀點與趨勢分享，持續推動社會與宗親間之資訊交流，深化情誼連結，彼此扶持、攜手合作，朝向 全球化、智慧化的 AI 資訊交流平台 目標穩健邁進，共同開創 AI 數位新經濟趨勢下的科技發展新契機。

此外，簡廷在亦特別感謝世界陳姓宗親總會副理事長陳衫潤率理監事團隊與會指導交流；更難得本次大會迎來中華旗袍文化藝術交流協會石淑平創會長領軍，以旗袍鼓舞開場，並呈現旗袍舞蹈與歌唱表演，充分展現中華文化藝術之美，蘊含至高女性美德與優雅風采，使會場氛圍更加精彩動人。