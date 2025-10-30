世界糧食日專題報導｜當地球發燒、糧食減產：飢餓不再遙遠的危機
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
每年10月16日是世界糧食日，提醒我們糧食安全並非理所當然。氣候變遷、環境污染與貧富不均正讓飢餓與疾病蔓延，也讓我們「吃得飽卻吃不營養」。從減少浪費、支持永續農業到選擇在地食材，每一個行動都能為地球降溫，守護糧食與人類的未來。
每年的 10 月 16 日是「世界糧食日（World Food Day）」，由聯合國糧農組織（FAO）於 1979 年創立，提醒世人「糧食安全」並非理所當然。當全球氣溫逐年升高、極端氣候頻繁發生，糧食不只是價格上漲的經濟議題，更攸關「生存權」與「健康權」。
當環境污染與暖化，開始吞噬我們的餐桌近十年來，全球平均氣溫持續創下新高。聯合國氣候變遷政府間小組（IPCC）報告指出，全球暖化已使農作物減產約 5～15％，而亞洲地區更因極端氣候——暴雨、乾旱與海水倒灌——使稻米、小麥、玉米等糧食受到嚴重衝擊。
更令人擔憂的是，氣候變遷與環境污染正在改變農產品的營養結構。例如二氧化碳濃度上升會使稻米蛋白質與鐵、鋅含量下降，意即──我們吃得飽，但營養卻越來越少。
飢餓、疾病與死亡：貧富不均的惡性循環世界衛生組織（WHO）警告，目前全球約有 7.8 億人面臨飢餓，另有超過 20 億人營養不良。而在開發中國家，每 10 秒就有一名 5 歲以下兒童死於飢餓相關疾病。在糧食短缺的同時，富裕國家的浪費問題也令人震驚。根據聯合國統計，全球每年約有 三分之一的食物被丟棄。而被浪費的糧食若能妥善分配，足以讓所有飢餓人口獲得溫飽。
從「地球病」到「人類病」：環境健康與醫療的連動危機氣候變遷與環境污染不只影響糧食生產，也直接威脅公共衛生。當乾旱導致水資源匱乏、農業系統崩解時，登革熱、霍亂、瘧疾等疾病更容易蔓延。醫學界已提出「氣候醫學（Climate Medicine）」的概念——提醒醫療人員與大眾，地球發燒，其實人類也會跟著生病。
你我能做的五件事：讓糧食危機不再惡化
拒絕浪費食物──從減少外食剩餘、珍惜每一餐開始。
選擇在地、季節食材──減少食物運輸的碳足跡。
支持永續農業與有機耕作──讓土地恢復呼吸的空間。
減少肉類攝取，擁抱綠色餐桌──植物性飲食更能減緩地球負擔。
教育下一代糧食意識──讓孩子從小理解食物的價值與來源。
當我們浪費的，不只是食物
世界糧食日提醒我們：糧食不是無限的，地球也不是理所當然的。
當環境惡化與飢餓問題不再遙遠，每一口食物都應該帶著感恩與警醒。讓我們從「餐桌」開始，守護「地球的健康」，也守護人類共同的未來。
參考資料
FAO《The State of Food Security and Nutrition in the World 2024》
IPCC Sixth Assessment Report
WHO Global Health Observatory Data Repository
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥世界糧食日專題報導｜當地球發燒、糧食減產：飢餓不再遙遠的危機
其他人也在看
秋高氣爽 「七藝十方」爺奶宜蘭消遙趣
【民眾新聞葉柏成綜合報導】「光輝十月擧國歡，秋高氣爽正好玩」，值此歡慶踏青好時節，「新北市七藝十方長青藝文協會 […]民眾日報 ・ 1 天前
櫃買「防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動」第一期抽獎結果出爐 加碼推出「反詐警語徵選活動」
為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續4年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識。中時財經即時 ・ 1 天前
國泰世華銀行推升級版「微型安養信託2.0」
今年台灣正式邁入超高齡社會，根據國發會統計，國內65歲以上人口比例突破20%，面對平均壽命延長與可能衍伸的高齡金融剝削風險，「信託」機制逐漸成為高齡者與其家屬財務保障的重要工具。國泰世華銀行深耕信託領域逾20年，秉持「普惠金融」理念，推出升級版「微型安養信託2.0」。延續第一代「預開型、無門檻、簽約費最低僅999元」三大特色，讓民眾可先完成簽約，日後再交付資產，且給付啟動前免收管理費，確保資產專款專用。此外，本次升級版「微型安養信託2.0」更加入多元資產交付與彈性給付項目，特別適合信託需求單純者，即便未來失能或無法自理，仍能妥善運用信託資產支應自身照護與生活所需，讓退休生活多一層保障。「微型安養信託2.0」不僅是單一商品，更可串接「員工持股信託」及「不動產買賣價金信託」， ...台灣新生報 ・ 1 天前
川普：中國將大量購買美國黃豆等農產品
（中央社空軍一號機上30日綜合外電報導）美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平在韓國舉行關鍵會談時，雙方就「許多非常重要的事項」達成共識，其中之一就是黃豆。中央社 ・ 1 天前
50億特別預算助老宅延壽 12場說明會雙北率先登場
內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，部長劉世芳今（30）日表示，本計畫將就人口稠密及老宅分布較多的雙北地區率先展開巡迴說明會及宣導，第一波優先針對雙北辦理12場說明會，且今年底前將成立「中央顧問團」，以「簡化行政程序、導入專業輔導」原則，處理國內老舊住宅安全，解決人屋雙老社會的居住需求。中時新聞網 ・ 1 天前
政府投入近78億經費 提升東部鐵路設施安全
去年0403花蓮地震造成東部鐵路多處設施損毀，至今仍潛在許多毀壞待修，國發會通過「臺鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，將由中央政府公務預算支應逾97.5%、經費76.04億元，國營臺灣鐵路股份有限公司從營業基金分擔1.95億元，約2.5%，透過工程補強、防災整備及增設告警設施，提升東部鐵路營運安全。中時財經即時 ・ 1 天前
釐清中市非洲豬瘟全貌 中檢調取動保處訪視豬場紀錄
（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市養豬場爆非洲豬瘟，中檢今天表示，已致函農業部，調取台中市動保處人員訪查養豬場時的訪視紀錄表，並前往垃圾掩埋場履勘廚餘去化流程，盼釐清事實全貌，防止疫情擴散。中央社 ・ 1 天前
央行理事支持維持信用管制不變 示警房貸風險
中央銀行第三季理監事會議記錄曝光！針對外界關切房市管制議題，多位理事支持現行管制措施維持不變，並持續觀察政策發酵效果。有位理事提醒，全國多數地區房貸負擔率已逾合理水準（30%），央行須持續追蹤以確保金融穩定。央行第三季理監事會議維持利率不變，房市管制措施也未鬆綁，多位理事指出歷經七波信用管制後，房市自由時報 ・ 1 天前
電商代購零食成破口？ 關務署:需申報資訊
防堵非洲豬瘟擴大，未來旅客從國外入境，將取消免檢疫通道，無論是否從豬瘟疫區回來，一率查核。但中國電商以及網路代購販售的零食，恐成疫情破口。關務署強調，未來報關都要申報資訊給電商平台。TVBS新聞網 ・ 1 天前
與時間賽跑 立委楊曜希望卸任前完成2大醫療目標
4連霸民進黨籍立委楊曜，因飽受長期失眠之苦，提前宣布本屆任期結束，不再尋求連任之路。在剩餘的最後2年任期，楊曜希望完成衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓、三總澎湖分放射腫瘤治療中心，提供澎湖民眾更好的醫療服務品質。楊曜從2012年擔任立委以來，一直在衛環委員會為健全澎湖的醫療努力。先是協調醫學中心支援澎自由時報 ・ 1 天前
加拿大法院判原民享土地所有權 屋主恐慌憂連鎖反應
（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）加拿大省級法院將卑詩省大溫哥華地區一片750公頃的土地權判給原住民，引發150多名房主恐慌，批政府失責。有法律專家擔心此案動搖加拿大所有土地權，未來恐會有更多原住民族提出訴訟。聯邦和省市政府表示將提出上訴。中央社 ・ 1 天前
新北重機與汽車爭格 議員喊開放全市機車格
[NOWnews今日新聞]新北重機騎士眾多，重機與汽車爭停車格問題，對此新北市交通局從今年8月起開辦重機可停一般停車格，有效減少9.4%重機停汽車格，並計劃在明年1月才進行全市試辦，對此議員黃淑君認為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日股創高後還能佈局？ 野村：長期展望正向、可善用這項策略
[Newtalk新聞] 今年來，日本股市表現突出，也續創歷史高點。截至今（30）日，日經指數與東證指數分別已大漲 30.6%、19.8%，超越美國標普 500 指數表現（17.42%），與此同時，日本央行今日以 7：2 的投票結果，決議維持現行政策利率 0.5%左右，連續第六度「凍結」利率，符合市場預期。 決議出爐後，日圓兌美元匯率「由升轉貶」突破 153 關卡；維持貨幣環境寬鬆、有利日股續揚的環境。對此，野村日本策略價值基金協管經理人河野光成（Mitsunari Kawano）指出，即便上半年美國關稅政策引發市場震盪，但日本經濟表現強韌，勞工實質所得轉正，家戶支出強勁。隨著關稅稅率確定於 15%，且不疊加在既有稅率上，即便幾近所有出口商皆須面臨關稅，惟此一不確定性已明顯降低。 此外，對於日股走勢至關重要的日圓匯率，河野光成指出，日本企業在制定財報時，設定日圓兌美元之相對匯率較保守，若以今年八月底美元對日圓匯價約 148 為基準，除了紙漿商的設定匯價略高外，其餘產業之設定匯率均低於此，顯示企業在面對匯率波動時，仍能保持一定的韌性。目前，東證指數企業的獲利預期已在關稅政策底定後，於八月開新頭殼 ・ 1 天前
越南洪災至少釀10死 河流水位創60年最高紀錄
（中央社會安30日綜合外電報導）越南當局今天指出，豪雨引發的洪災本週已造成至少10人罹難，鄰近觀光勝地的一條重要河流水位達到60年來最高點。中央社 ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
東北季風接力！低溫探20度 「這3天雨最大」一圖看全台降雨熱區
未來1週天氣持續受東北季風影響，氣象署表示，今（31）日北台灣、宜蘭及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有零星陣雨，北台灣氣溫約20度偏涼，中南部則要留意日夜溫差。下週一至週三（3-5日）北部、東半部及中南部山區降雨機率增加，下週四水氣才會減少。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前