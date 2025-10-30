世界糧食日專題報導｜當地球發燒、糧食減產：飢餓不再遙遠的危機

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌





每年10月16日是世界糧食日，提醒我們糧食安全並非理所當然。氣候變遷、環境污染與貧富不均正讓飢餓與疾病蔓延，也讓我們「吃得飽卻吃不營養」。從減少浪費、支持永續農業到選擇在地食材，每一個行動都能為地球降溫，守護糧食與人類的未來。



每年的 10 月 16 日是「世界糧食日（World Food Day）」，由聯合國糧農組織（FAO）於 1979 年創立，提醒世人「糧食安全」並非理所當然。當全球氣溫逐年升高、極端氣候頻繁發生，糧食不只是價格上漲的經濟議題，更攸關「生存權」與「健康權」。

當環境污染與暖化，開始吞噬我們的餐桌近十年來，全球平均氣溫持續創下新高。聯合國氣候變遷政府間小組（IPCC）報告指出，全球暖化已使農作物減產約 5～15％，而亞洲地區更因極端氣候——暴雨、乾旱與海水倒灌——使稻米、小麥、玉米等糧食受到嚴重衝擊。



更令人擔憂的是，氣候變遷與環境污染正在改變農產品的營養結構。例如二氧化碳濃度上升會使稻米蛋白質與鐵、鋅含量下降，意即──我們吃得飽，但營養卻越來越少。

飢餓、疾病與死亡：貧富不均的惡性循環世界衛生組織（WHO）警告，目前全球約有 7.8 億人面臨飢餓，另有超過 20 億人營養不良。而在開發中國家，每 10 秒就有一名 5 歲以下兒童死於飢餓相關疾病。在糧食短缺的同時，富裕國家的浪費問題也令人震驚。根據聯合國統計，全球每年約有 三分之一的食物被丟棄。而被浪費的糧食若能妥善分配，足以讓所有飢餓人口獲得溫飽。

從「地球病」到「人類病」：環境健康與醫療的連動危機氣候變遷與環境污染不只影響糧食生產，也直接威脅公共衛生。當乾旱導致水資源匱乏、農業系統崩解時，登革熱、霍亂、瘧疾等疾病更容易蔓延。醫學界已提出「氣候醫學（Climate Medicine）」的概念——提醒醫療人員與大眾，地球發燒，其實人類也會跟著生病。

你我能做的五件事：讓糧食危機不再惡化

拒絕浪費食物──從減少外食剩餘、珍惜每一餐開始。 選擇在地、季節食材──減少食物運輸的碳足跡。 支持永續農業與有機耕作──讓土地恢復呼吸的空間。 減少肉類攝取，擁抱綠色餐桌──植物性飲食更能減緩地球負擔。 教育下一代糧食意識──讓孩子從小理解食物的價值與來源。

當我們浪費的，不只是食物

世界糧食日提醒我們：糧食不是無限的，地球也不是理所當然的。

當環境惡化與飢餓問題不再遙遠，每一口食物都應該帶著感恩與警醒。讓我們從「餐桌」開始，守護「地球的健康」，也守護人類共同的未來。

參考資料

FAO《The State of Food Security and Nutrition in the World 2024》

IPCC Sixth Assessment Report

WHO Global Health Observatory Data Repository



