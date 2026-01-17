世界紀錄長卷《迎媽祖》 藝術家林智信精選回顧創作

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市港區藝術中心即日起至3月8日，於中心展覽室A隆重推出「九十．藝境—林智信油畫雕塑個展」，並在今（17）日舉行開幕式活動。此展原為藝術家林智信九十的重要創作回顧，但林智信老師不幸於去年12月31日辭世，令藝壇深感不捨，因此這次展覽也成為向其一生藝術成就致敬的重要展出，台中市政府文化局誠摯邀請民眾走進展場，緬懷一位以藝術深情回應土地與時代的國寶級藝術家。

▲民眾到港藝欣賞林智信交趾陶作品《自在觀音》

廣告 廣告

文化局副局長施純福致詞時表示，林智信出身台南鄉間，自幼浸潤於自然與鄉土人文當中，鳥語花香、泥土草木的芬芳，深深形塑其創作情感與藝術視野。就讀台南師範學院（今台南大學）期間，正值印象派藝術風行，豐富的色彩語彙與對當下生活的凝視，成為他一生不變的創作根基。尤其深受法國印象派大師波納爾（Pierre Bonnard）影響，林智信始終堅持以自身感受與生活經驗為創作核心，不隨潮流更迭而動搖風格，透過色彩與筆觸，記錄眼前所見、心中所感，為時代留下真實而溫暖的印記。

藝術家林智信之子林俊賢表示，過去因長卷版畫《迎媽祖》與長卷油畫《芬芳寶島》巡迴展出，占用了大量展覽空間，致使許多珍貴作品鮮少有機會與大眾見面；此次於港區藝術中心展出，特別精選多件人物與風景油畫作品，以及雕塑與交趾陶創作，完整呈現藝術家多元而豐富的創作面貌，這也是父親近年來始終惦念、期盼實現的心願。

港區藝術中心指出，林智信一生以「情牽本土」為創作核心，曾以長達248公尺的長卷油畫《芬芳寶島》在藝術史上留下珍貴印記，雖然這次展覽未展出此作，但觀眾仍可欣賞其花卉、靜物、人體藝術及雕塑等多元創作，完整呈現藝術家在平面與立體創作上的深厚造詣。

而林智信早年以黑白及彩色版畫聞名，並以世界紀錄長卷版畫《迎媽祖》揚名國際，作品曾於亞洲、歐洲多國展出，深獲肯定；除深耕本土，他亦遊歷歐美42個國家，汲取不同畫派精華，將異國景致轉化為創作養分，形成「藝遊寰宇」的重要創作軸線。近年更投入雕塑創作，從牛隻、人體藝術到佛像系列，件件形神兼備、蘊含深厚文化底蘊，這次個展特別精選雕塑作品展出，呈現林智信在藝術表現上的全面能量。

港區藝術中心補充，「九十．藝境」不僅是一場藝術展覽，更是一位藝術家以一生回應土地及時代的生命書寫。透過油畫與雕塑交織呈現，觀眾得以感受林智信對台灣深沉而真摯的情感，以及其在藝術道路上堅持自我、終其一生不懈創作的精神風範。邀請各界蒞臨欣賞，向一代大師致上最深的敬意。