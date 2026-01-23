世界紅卍字會寒冬送暖 關懷南澳鄉弱勢家戶

世界紅卍字會在南澳鄉辦理「冬令救濟、寒冬送暖」物資發放活動，將溫暖與關懷送進南澳鄉各弱勢家庭，讓受惠鄉親在寒冷冬季中感受社會滿滿的愛心。（南澳鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為關懷宜蘭縣南澳鄉弱勢民眾，社團法人世界紅卍字會臺灣總主會於二十三日前往南澳鄉金岳村室內籃球場，辦理「冬令救濟、寒冬送暖」物資發放活動，將溫暖與關懷送進南澳鄉各弱勢家庭，讓受惠鄉親在寒冷冬季中感受社會滿滿的愛心。

此次活動由臺灣總主會主辦，針對低收入戶、中低收入戶、身心障礙補助身分、中低收入戶老人、特殊境遇家庭暨兒童少年生活扶助身分及獨居老人等弱勢族群進行關懷，共計發放六百戶，每戶提供冬季棉被及保溫瓶各一組，物資實用且貼心，讓鄉親在寒冬中能夠安心度日。

南澳鄉長李勝雄感謝社團法人世界紅卍字會臺灣總主會，過去在疫情發生前，大約五至六年前，也曾來到南澳鄉辦理慈善物資發放，如今再次於寒冬時節蒞臨南澳鄉辦理寒冬送暖活動，讓鄉民備感溫馨與感動，也充分展現民間團體長期關懷弱勢、持續行善的精神。