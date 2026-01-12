世界級地標「台中綠美圖」啟用 台中爵士音樂節狂吸百萬人潮

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕上任7年來，積極將台中打造為藝術文化之都，涵蓋藝文、圖書、音樂、歷史等多元領域，包括國際級藝文場館「台中綠美圖」盛大開幕、全台規模最大「大墩美展」巡迴全球17個城市創造熱潮；「台中爵士音樂節」破百萬人次參與並帶來數十億經濟產值。台中市政府文化局表示，將持續以文化作為城市前行的重要動能，為市民帶來豐富的文化饗宴。

▲北屯溪東圖書館是首座中市圖分館設有咖啡廳。

文化局長陳佳君表示，由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛攜手設計國際級地標「台中綠美圖」於去（114）年底正式開館，是全台首座圖書館與美術館共構的文化場域。此外，多間圖書館包括「許良宇圖書館」及「溪東圖書館」近期亦完工開館；當代建築大師安藤忠雄專為台中打造的兒童圖書館「童書之森．台中」以及公私共創閱讀基地「羅布森圖書館」皆已開工，並預計於115年底前完工。陳佳君指出，中市購書經費倍增，每年持續編列1億元，充實閱讀資源與館藏，並推動「行動圖書車」、「台中愛閱點」及「閱讀起步走」等計畫，縮短城鄉差距，打造文化平權。

▲2025臺中爵士音樂節new-york-voices-與臺北爵士大樂隊橫跨國界的音樂對話合作。

陳佳君補充，台中綠美圖為全台首座結合圖書館與美術館的文化場域，中美館開幕首展為「萬物的邀約」，由中美館團隊攜手台灣策展人周伶芝、美國策展人艾蕾娜·克萊爾·費爾德曼（Alaina Claire Feldman），與羅馬尼亞策展人安卡·繆雷·金（Anca Mihuleţ-Kim）共同策劃，集結20國、逾70位藝術家展出百餘件作品。中市圖則以分齡、分棟設計，為兒童、青少年及樂齡者分別規劃獨立場域，打造全齡閱讀空間，呈現台中市文化的多元與國際視野。

在展演方面，陳佳君提到，大墩美展已深耕30年，是台灣規模最大的公辦美展，典藏作品巡迴全世界11個國家、17座城市，盧市長去年更親自率團赴澳洲布里斯本主持「大墩美展文化交流展」開幕式，成為文化外交新典範。爵士音樂節則是吸引國際各大知名樂手及樂團響應參與並始終維持高人氣，近年參與人次皆突破百萬，並帶動超過20億元的經濟產值，成功以藝文活動創造城市慶典經濟。陳佳君強調，市府扶植表演藝術團隊有成，連續3年獲文化部考評特優，顯見對表演藝術的用心投入與卓越成效。

文化局也提到，市府積極推動文化資產修復與老屋活化，保存都市歷史紋理及創造新舊景觀共融新貌。其中文化資產修復32處及活化15處、老屋活化33處，成果豐碩，更勇奪「國家卓越建設獎」肯定，包含大屯郡守官舍修復獲金質獎，外埔圖書館更蟬聯規劃設計、施工品質、管理維護等三項金質獎、卓越獎及特別獎，除了獲獎肯定，也成功讓老舊建築轉型為市民喜愛的藝文空間，展現台中融合傳統與創新的文化能量。