世界級天團BTS回歸炸裂！首登光化門破紀錄 Netflix全球同步直播

萬眾矚目的世界級韓流天團BTS（防彈少年團）敲定3月21日在首爾光化門廣場舉行回歸歌壇的新歌演出，而這場《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》當晚台灣時間晚間7點，更將透過Netflix全球同步直播！

BTS再開先例！第1組光化門歌手公演

讓全球ARMY久等的BTS回歸計劃，規模大升級。翻攝BIGHIT_MUSIC

他們所屬的BIGHIT MUSIC自豪地說：「在光化門廣場舉辦歌手單獨公演，是史上第一次。」並表示：「防彈少年團將透過這場舞台，為韓國文化史再寫下一座重要里程碑。」

先前BTS的成員Jin曾在2020年配合美國NBC節目《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）特別企劃週拍攝，在景福宮勤政殿與慶會樓的背景下表演。這次時隔約5年半BTS再度將在首爾市中心演出，預計成為宣告全新出發的重要時刻。

BTS回歸攜手Netflix！新輯製作紀錄電影也將上線

BTS的演唱會以及紀錄片電影都預計在Netflix上線。Netflix提供

而該場光化門公演也將透過Netflix向全球190多個國家地區同步直播。此外，記錄著BTS新專輯製作歷程的紀錄片電影《BTS：天團回歸》也將於下月27日在Netflix上線。收錄著14首新歌的BTS第5張專輯《ARIRANG》（阿里郎），則敲定下月20日下午1點正式發行，回歸之路全面啟動。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》

首播時間：2026年3月21日台灣時間晚間7點（韓國時間晚點8點）

備註：本活動為售票節目，更多資訊將於日後公布

《BTS：天團回歸》

上線時間：2026年3月27日



