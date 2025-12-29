世界級失物招領！台大學生證從埃及回家了 12小時內找到本人...網驚：台灣人把脆當line群是嗎

台大學生在埃及吉薩金字塔群旅遊時遺失學生證，證件被台灣旅客拾獲並透過Threads成功協尋，引發網友熱議。（示意圖/pexels）

「Threads的隱藏功能真的被台灣人用的淋漓盡致！」一名就讀台灣大學財經系的學生，日前前往埃及旅遊時不慎遺失學生證，地點還是在吉薩金字塔群的人面獅身像附近。令人驚訝的是，證件隨後被另一名台灣旅客拾獲，並透過Threads發文協尋，最終在短短12小時內順利聯繫到失主，引發大量網友討論。

學生證怎麼會掉在金字塔？台灣旅客現場撿到立即發文

拾獲證件的台灣網友發文指出，當時正在吉薩金字塔群觀光，於人面獅身像周邊發現一張台大學生證。由於即將前往開羅機場搭機，該名網友隨即在Threads上發文，點名證件所屬的台大財經系黃姓同學，「如果有遇到可以面交，不然我幫你帶回去也可以」。

Threads為何這麼快找到人？協尋貼文迅速擴散

這則「跨國協尋」貼文意外引起高度關注，在短時間內被大量轉傳與留言，累積按讚數突破17萬。更巧合的是，失主黃姓學生本人隨後親自現身留言區，確認身分並向拾獲者致謝，表示可返台後再取回證件，讓整起事件圓滿落幕。

廣告 廣告

網友熱議：台大校友網絡「延伸到埃及」

事件曝光後，不少網友紛紛留言調侃，形容這起案例堪稱「世界級失物招領」，也有人笑稱「臺大連埃及都有校區了」「不是 台灣人是真的把脆當line群是嗎…」「這大概是我目前看過掉最遠的，最高的是玉山山頂🤔」「原來台灣人的失物招領 已經默默擴展到世界遺產等級了」甚至有網友直接搭版尋找遺失物：「不好意思 如果有去撒哈拉沙漠可以幫我找一下我的戒指嗎⋯⋯」

失主親自回應 幽默自嘲再掀討論

事後，黃姓學生也在個人Threads帳號分享心情，提到過去曾在台北多次遺失學生證卻未能找回，這次卻在埃及遺失後意外成功尋回，讓他直呼難以置信。該則貼文再度引發網友熱烈回應，有人好奇為何旅遊時會攜帶學生證，黃同學也回覆表示，當地不少景點提供學生票優惠，因此隨身攜帶。

更多鏡週刊報導

「人死得不夠多」熟男恐嚇EMBA同學：我要趕進度 動機曝光！桃檢防恐小組急起訴

當家寧危機公關？炎亞綸還原進群內幕 「待2分鐘就揹黑鍋」直言：很賭爛

平安夜街頭突降「鈔票雨」？情侶平安夜吵到失控無人敢撿 警方到場安撫收拾