世界級竹林火燒山！ 雲林草嶺山林陷火海 消防挺進灌救

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁飯店後方的山林，12日上午發生火燒山，消防獲報到場嘗試撲滅，但大火整整燒了一天一夜，火勢仍不斷往外延燒，總燃燒面積至少已達到8公頃。除了消防及義消人員，開著小貨車挺進山區內，利用農藥機噴灑細水霧滅火之外，空勤直升機也出動，吊掛水袋灑水救援，希望能儘早將火勢控制住。

大片山林冒出熊熊烈火，還有大量白煙不斷竄出，白煙往上竄的很高，就連空勤直升機也出動，吊掛取水袋來到湖山水庫取水，飛到起火的山頭上，來回灑水進行滅火。

火燒山的地點在雲林縣古坑鄉，草嶺村石壁飯店後方的山林，這裡是重要的自然林地，更在2024年獲得世界竹組織認證為「世界竹地標」，12日上午7點多，消防獲報山林出現火勢立刻出動人車搶救，但大火燒了一天一夜，13日一早消防再度確認，截至下午現場的總燃燒面積已經達到8公頃，為了防止火勢擴大延燒，消防人員跟義消開闢防火通道，並且加派人車，搭配空勤直升機全力支援。

雲林縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬說：「目前今天跟村長，還有義消大概投入40個人，用細水霧滅火設備，持續在滅火灌救當中。」義消們挺進山林內，拿著平常噴灑農藥的機具，朝起火的地方不斷灑水，但要挺進深山內，一般大型的消防車根本進不去，只能靠小貨車把水灌滿，往山裡面載運。

雲林縣古坑鄉草嶺村長陳兵通說：「現在所有的遊客，包括村民、農民，有抽菸的人要把菸蒂處理好是重點，不然這麼乾，容易發生火災。」古坑草嶺有著壯麗的自然景觀，村長初步研判，在冬季一些在地民眾或是外籍移工，會在山上生火取暖，可能也是引發這場火燒山的因素之一，確切起火原因，後續仍待消防調查，眼前要做的，是消防跟空勤互相支援，希望盡早將火勢控制不要再往外延燒。

