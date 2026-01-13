世界級竹林驚傳火燒山！雲林草嶺石壁陷火海 直升機灑水急救

世界竹地標草嶺山林陷火海，空中滅火急救生態命脈告急。（圖 ／翻攝畫面）

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山區12日清晨驚傳火燒山意外，起火地點位於石壁飯店後方山林，該區不僅是重要的自然林地，更於2024年獲得世界竹組織（World Bamboo Organization, WBO）認證為「世界竹地標」，消息一出引發地方高度關注，火勢在山區地形與乾燥氣候影響下迅速延燒，至今初估已燒毀約5公頃林地，所幸並未造成人員傷亡。

雲林縣消防局指出，12日清晨7時49分，草嶺分隊接獲民眾通報，指石壁飯店後方山林冒出大量濃煙，隨即派員前往處理，12日火勢一度控制，約燒毀1公頃林地，未料13日清晨火勢再度擴大。消防局於早上6時40分加派草嶺分隊4輛消防車、4名人員進入山區滅火，同時動員義勇消防人員開闢防火通道，防止火勢持續蔓延。

由於山區道路狹窄、取水不易，消防局也緊急從斗六市消防局公園分隊調派3輛消防車、6名人員上山支援，單程車程即需近50分鐘，消防局長林文山表示，為提升滅火效率，空中勤務總隊直升機於早上7時22分自高雄起飛支援，並由消防局派出3名人員前往斗六與古坑交界的湖山水庫，協助直升機吊掛水袋取水。

空勤總隊直升機於8時20分抵達石壁山區進行空中灑水作業，但受限於油料與續航力，完成2至3架次後即返航，後續由消防署調度其他直升機接續支援，截至目前火勢仍在控制中，相關單位持續戒備。

草嶺石壁地區以茂密竹林與自然景觀聞名，近年雲林縣政府積極推動「草嶺石壁森林療癒基地」，自民國111年起推出「森林療癒季」，以竹林為核心，結合健康促進、環境教育與慢旅行，吸引大量遊客。

