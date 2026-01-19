世界級表演進駐高雄 衛武營與勞力士攜手打造藝術盛宴

▲勞力士成為衛武營專屬鐘錶合作夥勞力士首度支持臺灣表演藝術中心，與衛武營攜手提升在地文化景觀並深化國際藝術.連、衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威合影。

衛武營與勞力士攜手 共創臺灣表演藝術國際新頁

高雄衛武營加入全球頂尖文化機構網絡

【記者 王苡蘋／高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心今（19）日宣布，與瑞士鐘錶品牌勞力士建立合作夥伴關係，勞力士將成為衛武營的專屬鐘錶合作夥伴（Official Timepiece）。此次合作象徵衛武營正式躋身國際頂尖文化場館網絡，開啟臺灣表演藝術的新篇章。

▲衛武營國家藝術文化中心坐落高雄，為臺灣規模最大的藝文場館，亦是亞洲最大的單一屋頂劇院，每年呈獻逾 600 場國內外演出。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營自2018年啟用以來，秉持『眾人的藝術中心』理念，深耕歌劇、舞蹈及傳統戲曲。勞力士對卓越品質與永恆傳承的堅持，與我們的發展策略高度契合。透過合作，我們希望讓臺灣文化創意力獲得國際肯定。」

勞力士臺灣分公司總經理林人和補充：「表演藝術能跨越界限、凝聚社群。透過此次夥伴關係，我們將持續為在地及國際觀眾帶來更豐富的文化體驗。」

▲衛武營將迎來當今備受矚目的假聲男高音雅庫布・約瑟夫・奧-林斯基（Jakub-Jozef-Orlinski）登台演出。

合作計畫首場重磅演出將於3月21日登場，邀請當今最受矚目的假聲男高音雅庫布・約瑟夫・奧林斯基（Jakub Józef Orliński）與金蘋果古樂團（Il Pomo d’Oro）同台演出音樂會《超越》（Beyond），為合作揭開序幕，帶來與世界同步的視聽饗宴。

此次合作也標誌著勞力士首次支持臺灣表演藝術中心，延續其與米蘭斯卡拉歌劇院、倫敦皇家芭蕾暨歌劇院、紐約大都會歌劇院等全球頂尖文化機構的長期合作，彰顯雙方共同使命：提升在地文化景觀，深化國際藝術連結。

衛武營座落於高雄，以榕樹群為靈感設計，擁有亞洲最大單一屋頂劇院，每年呈現超過600場國內外演出，並吸引超過150萬人次造訪。其獨特建築與開放空間設計，將藝術自然融入日常生活，成為連結在地與國際的重要文化樞紐。

勞力士自1976年起推動藝術成就計畫「藝術傳承・恒動不息」，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、視覺藝術等領域，與世界級藝術家及機構合作，持續培育卓越人才，實現文化傳承。（圖╱衛武營提供）