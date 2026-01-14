世界級金脈成形！ 沙國驚爆再挖出200噸黃金

沙烏地阿拉伯中西部的曼蘇拉瑪薩拉礦區，近期新增發現的黃金礦石樣本。（示意圖／達志／美聯社）

沙烏地阿拉伯國營礦業公司馬甸（Ma’aden）於當地時間1月12日宣布，在沙國境內四個區域透過新一輪鑽探與地質勘查，新增確認約780萬盎司（約242.6公噸）的黃金資源量，為當地金礦潛能再添重大進展。

根據《韓民族日報》等外媒報導，這次發現主要來自曼蘇拉瑪薩拉（Mansura Masara）、Uruq 20/21、Umm As Salam，以及Wadi Al Jaw四個區域。當中，曼蘇拉瑪薩拉為主要開採礦區，本次資源量較2024年增加300萬盎司，目前總資源量已達1億1600萬公噸，金品位為每公噸2.8公克，換算相當於1040萬盎司（約323.5公噸）黃金。

Uruq與Umm As Salam兩區則合計新增167萬盎司（約51.9公噸）資源量；Wadi Al Jaw區域則首度確認有黃金礦藏，估算儲量達308萬盎司（約95.8公噸）。

馬甸表示，這項發現延續了該公司於2024年揭露、長達125公里的「超級金礦帶」潛在區域。該帶位於曼蘇拉瑪薩拉礦區以南，當時預估可轉為儲量的資源量為150萬盎司（約46.6公噸），被視為具備成為世界級礦區的潛力。

公司進一步說明，目前的探勘鑽探結果顯示，礦體在地層深處仍呈現「開放」狀態，也就是說仍有向下延伸的可能，預示未來資源量可能持續上升。後續鑽探工作預計將持續至2026年。馬甸執行長鮑勃威爾茲（Bob Wilts）強調，這些成果正是該公司持續投入黃金探勘資源與資金的主要驅動力。

沙烏地阿拉伯國營礦業公司馬甸（Ma'aden）於曼蘇拉瑪薩拉礦區進行黃金鑽探作業。（圖／翻攝自X，@GlobeEyeNews）

