世界經濟根基岌岌可危！《富爸爸》示警：2026恐爆發金融風暴

清崎點名中國經濟危急狀況最嚴重。圖為中國商展資料照。美聯社



新的一年，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）在社群發出警告，表示世界經濟根基岌岌可危，並點名「中國最嚴重」。

清崎今在X發文表示，全球經濟危機可能在等待重大事件的爆發，就像「塞拉耶佛事件」，奧匈帝國王儲斐迪南大公遇刺，引發了第一次世界大戰。

清崎認為，美國總統川普是當今最偉大的領導者，擁有的膽識與魄力是拜登等人沒有的，但大家也都知道學術界激進左派的主要目標是誰。

清崎說，川普已經遭遇兩次暗殺，擔心會有更多「企圖扳倒」川普的事件發生，他對所謂孤狼犯案感到懷疑，以甘迺迪遇刺案為例，背後可能牽涉更複雜的陰謀。

清崎示警，在每一次的金融危機中，許多會變得更窮，只有少數人會變得更有錢。

