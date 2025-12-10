世界綠色大學排名創新高 崑大挺進全球前12%

世界綠色大學公布本年度最新排名，崑大全球總排名由去年三一四名躍升至二二三名，挺進全球前十二％，是南部唯一進入排名私立科大。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

二０二五年世界綠色大學評比公布結果，崑山科大自二０二二年起投入評比，表現連年攀升，全球總排名從首度的四０六名逐年進步，今年更一舉躍升至二二三名（前十二％），是南部唯一進入排名私立科大，展現學校永續發展與綠色科技的卓越實力。

今年世界綠色大學評比，共有來自一０五個國家一千七百四十五所大學參與、台灣共有卅一校上榜。

崑大參與世界綠色大學評比，在排名上每年皆有顯著提升，全球總排名從二０二二年的四０六名（前卅八％）、二０二三年躍升到三五六名（前卅％），二０二四躍升至三一四名（前廿八％），二０二五再躍升至二二三名（前十二％）。

崑大校將淨零排放與SDGs融入中長期校務發展及課程規劃，持續推動校園永續政策，並完成校園環保與永續發展的基礎資料調查分析。今年三月完成校園溫室氣體盤查、減碳分析、認證及揭露報告書，支持綠色校園與環境永續發展，十二月更完成更新版永續報告書、認證與揭露。

在節能減碳方面，崑大採取多項具體措施，包括發展「中水回收與水質淨化技術」，每年回收約四萬噸中水，並有效降低淨化每噸中水的耗電量至0.315kWh，減少12.5％的能源消耗。此外，該校自二０一五年起導入智慧型電力監控系統，並推動低耗能設備，例如冰水主機、冷卻水塔、ＬＥＤ燈與熱泵等，大幅降低能源使用。二０二一年相較基期節電達二二一萬度，減少碳排放一一二三公噸。

崑大校長李天祥表示，此次排名的提升是全體教職員生共同努力的成果，也是學校持續精進、追求卓越的最佳證明。