世界綠色大學排名 暨大等6校進全球50大

「2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇」本週在國立暨南國際大學舉行，今年共有105個國家、1,745所大學提交資料參與評比，歷年規模最大。暨南大學今天(5日)表示，台灣今年有6所大學進入全球前50大，暨南大學以創新的能源轉型策略與全校性的永續課程系統，再度居於全球第30名。

暨大指出，活動中特別舉辦「將SDGs融入課程與大學治理」圓桌論壇，由陽明交通大學教授胡均立進行專題報告，剖析台灣大學在聯合國永續發展目標SDGs落實上的階段成果，並深入分析台灣在能源、經濟與氣候方面面臨的依賴與風險，強調大學在公私部門之間扮演的關鍵橋梁角色。

廣告 廣告

另外，由暨大及來自印尼國家大學、泰國暹羅大學、馬來西亞國立大學、巴西聖保羅大學，及德國比爾肯費爾德環境校區等多位校長與代表共同進行深度對談，從跨文化比較、執行挑戰到教學與治理實務等主題，激盪多元觀點，展現高等教育推動永續的實質能量。

暨南大學校長武東星表示，能主辦今年的全球排名發布會，是台灣高教的重要里程碑，也象徵我國綠色治理模式已獲國際肯定。他說，年會以「在地實踐，國際行動」為核心精神，邀請全球大學領袖來到南投，向世界展示台灣的大學不僅能產出高品質的學術成果，更能以實際行動回應真實世界的氣候挑戰，呈現屬於台灣的永續經驗。(編輯：楊翎)