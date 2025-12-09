世界綠色大學評比 崑山科大挺進全球前12%

崑山科大永續實力受肯定，世界綠色大學評比挺進全球前12%，圖為校方成立ESG輔導服務小組，助企業減碳邁向永續。（記者李嘉祥攝）

▲崑山科大永續實力受肯定，世界綠色大學評比挺進全球前12%，圖為校方成立ESG輔導服務小組，助企業減碳邁向永續。（記者李嘉祥攝）

世界綠色大學評比12月公布2025年結果，今年共有來自105國1745所大學參與，其中台灣有31校上榜。崑山科技大學自2022年起投入評比，表現連年攀升，全球總排名從首度參賽的406名（前38%）逐年進步，今年一舉躍升至223名（前12%），是南部唯一進入排名的私立科大，展現學校在永續發展與綠色科技卓越實力。

廣告 廣告

崑山科大參與世界綠色大學評比排名每年皆有提升，全球總排名從2022年406名至2023年躍升到356名、2024躍升至314名，2025再躍升至223名。

崑山科大表示，學校將淨零排放與SDGs融入中長期校務發展及課程規劃，持續推動校園永續政策，並完成校園環保與永續發展的基礎資料調查分析，今年3月完成校園溫室氣體盤查、減碳分析、認證及揭露報告書，支持綠色校園與環境永續發展，12月更完成更新版永續報告書、認證與揭露；在節能減碳方面採取多項具體措施，包括發展中水回收與水質淨化技術，每年回收約40000噸中水，並有效降低淨化每噸中水的耗電量至0.315kWh，減少12.5%的能源消耗；另自2015年起導入智慧型電力監控系統，並推動低耗能設備，如冰水主機、冷卻水塔、LED燈與熱泵等，大幅降低能源使用。2021年相較基期節電達221萬度，減少碳排放1123公噸。

崑山科大指出，該校於2022年起辦理SGS 專班輔導考證，有33位教師取得ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準主導查證員、11位教師取得ISO 14067 2018 碳足跡標準主導查證員專業證照，並與台灣專案管理學會TPMA合作輔導20位師生取得「ESG專案管理師」證照，並立即組成「企業ESG輔導服務小組」，協助企業碳盤查輔導；近3年並執行經濟部工業局金屬機電數位轉型提升計畫「金屬產業智慧及低碳化升級轉型輔導」及財團法人資訊工業策進會－台灣電資產業低碳化與智慧化升級轉型診斷建議服務計畫，共計服務98家廠商，協助完成溫室氣體盤查、低碳化智慧化轉型與減碳路徑規劃，讓企業順利面對淨零挑戰，並為台灣產業永續發展奠定堅實基礎。

此外，崑山科大也積極推動永續發展教育，113學年共開設736門與永續發展主題相關的課程，占全校課程的28.08%，有18856名學生人次選修永續發展相關課程，培育淨零綠領人才；推動永續發展同時也積極投身綠色教育與社會公益活動，與財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「大學永續發展倡議書」，並深耕校園與地方的綠色教育宣導活動，透過「綠色永續市集」計畫攜手30家攤商共同響應環保倡議，校內師生亦致力於綠能科技的研發與應用，強調環境與經濟共好的理念。

崑山科大校長李天祥說，校方挹注高等教育深耕計畫與獎勵補助私立技專校院整體發展經費於善盡社會責任面向，105到114年共投入約4520萬元於教學創新支持、永續課程與激勵機制落實；此次排名提升是全體教職員生共同努力的成果，也是學校持續精進、追求卓越的最佳證明，感謝全校共同努力，未來也會繼續以實際行動履行對環境的承諾，為淨零永續發展樹立典範。

崑山科大行政副校長暨永續長鐘俊顏強調，學校綠能技術不僅應用於校內，也推廣至社會產業，師生團隊協助企業進行溫室氣體盤查及減碳輔導，響應政府政策為社會創造更大價值，使得崑大在世界綠色大學評比「基礎建設」、「能源與氣候變遷」、「水資源」、「廢棄物處理」及「交通運輸」等五大指標皆有顯著提升，今年度校方更榮獲台灣永續典範大學獎「環境管理領袖獎」、「永續發展教育領袖獎」及「台灣永續大學績優獎」三大殊榮，即為最佳印證。