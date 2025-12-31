世界綠茶大賽 新北2茶行 獲最高金賞獎

坪林祥順茶行第三代蔡國祥（中）、柯天姿（右）夫婦攜手第四代蔡佩芹（左）共同經營，獲日本2025世界綠茶大賽「最高金賞獎」。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市農業局輔導茶農參與國際評鑑，在日本二０二五「世界綠茶大賽」獲得兩座「最高金賞獎」及一座「金賞獎」，獲獎數量全國第一。市長侯友宜三十一日市政會議中讚許茶農結合傳統技術與現代創意推廣各茶區品牌，讓台灣特色茶獲得世界級認可。

農業局表示，日本「世界綠茶大賽」二００七年起每年由靜岡縣世界綠茶協會主辦，今年吸引日本、台灣、韓國等五國共一百九十四款茶產品角逐；坪林區祥順茶行「祥順．春韻包種」與深坑區蔡金財「清代烏龍茶」獲得「最高金賞」，三峽區大埔製茶廠「椿月茶語」獲「金賞獎」。

日本二０二五「世界綠茶大賽」新北茶農共獲得二座「最高金賞獎」及一座「金賞獎」，市長侯友宜一一肯定期勉。（記者吳瀛洲攝）

祥順茶行現由第三代蔡國祥、柯天姿夫婦攜手第四代蔡佩芹共同經營，年產約三千台斤的包種茶與紅茶。「祥順．春韻包種」產品包裝設計延續清代包種茶以毛邊紙包裝的傳統，改採蜂巢牛皮紙包裹，不僅營造懷舊復古美學，也兼具環保防撞功能，包種茶湯散發濃郁雅致的梔子花香。

蔡金財十四歲起跟隨家族長輩習茶，三十多年來傳承家族延續一百二十年的茶園，繼二０二三年以蜜香紅茶獲得最高金賞獎後第二度獲獎。他以清代移植的青心烏龍茶樹製作成包種茶，增加發酵時間，使茶湯呈現金黃色澤並帶有清苦的香氣，產品以台灣麻竹筒盛裝茶葉，傳遞自然樸實的台灣特色意象。