新頭殼

世界美顏小姐全球總決賽移師台灣 34國佳麗齊聚高雄與萌寵互動

Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導
2025世界美顏小姐全球總決賽34國佳麗，南下高雄造訪「天使與惡魔寵物園區」。 圖：孫家銘攝
2025世界美顏小姐全球總決賽34國佳麗，南下高雄造訪「天使與惡魔寵物園區」。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 參加2025世界美顏小姐全球總決賽的34位國際佳麗，昨天陸續抵達桃園國際機場，今(23)日下午即南下高雄，造訪「天使與惡魔寵物園區」，與園內多種小動物近距離親切互動，呈現「最美與最萌的邂逅」場景。一行人明天將前往美濃體驗客家傳統文化，25日下午2點10分在高雄國軍英雄館進行才藝賽，晚上在翰品酒店舉辦感恩晚宴，大會主席潘逢卿表示，期盼藉由這次活動讓世界看到台灣，展現民間柔性外交的力量。

廣告

各國代表經過長途旅程後蒞臨園區，立刻放鬆心情，臉上展現笑容，尤其進到鳥園後，立刻拿起園方準備的草料餵食美麗的鸚鵡，半天都捨不得離開，瑞典小姐甚至讓鸚鵡停在自己的手臂上拍照。佳麗們也與免子、天竺鼠、羊鴕、山羊、水豚、變色龍、狐獴等草食動物及可愛貓狗接觸，大膽伸手摸牠們，透過動物的療癒抒解備戰總決賽的緊張情緒與高壓力，並請其他佳麗幫忙以手機留下畫面，現場亦開放民眾與佳麗合影留念，吸引粉絲與民眾熱情參與。

天使與惡魔寵物園區負責人表示，很榮幸成為「2025年世界美顏小姐」總決賽在高雄的首站參訪行程，各國代表蒞臨園區，在愉快的氛圍中近距離與園區動物互動，希望此次的交流不僅能讓各國佳麗留下美好回憶，也能讓世界看見台灣獨特的友善魅力，進一步帶動高雄的觀光與國際知名度，未來園區也將持續以多元國際活動為平台，推廣城市形象，讓更多旅客認識高雄、愛上台灣。

潘逢卿表示，2025世界美顏小姐原本預定在中國舉辦，但承辦方在九月臨時打退堂鼓，世界總會找上她「接手救援」，比賽因此移師台灣，她臨危受命展開全省尋找贊助商的緊急任務，歷經千辛萬苦才敲定各單項比賽及總決賽地點，也解決佳麗的住宿問題。她說，這次原本有40國佳麗要來台灣，但因簽證問題，最後僅有34國佳麗抵台，其中南非佳麗還透過立委協助簽證才過關，可說難能可貴，但遺憾的是人已抵達桃園機場的烏克蘭小姐，卻因為航空公司疏忽漏辦入境簽證，只能帶著失望返國，無緣參與這次總決賽。

潘逢卿說，今天與可愛動物見面的活動，不僅展現各國佳麗的國際魅力與形象，也希望透過與動物的溫暖互動，推廣動物友善理念，讓美與生命力在高雄交織，創造出最療癒的城市故事。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
不要28條計畫！烏克蘭及其歐洲盟友「反提案」 要求美國提供類北約保障
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....

南非小姐與鸚鵡互動。 圖：孫家銘攝
南非小姐與鸚鵡互動。 圖：孫家銘攝
各國佳麗邊餵食邊逗弄鸚鵡。 圖：孫家銘攝
各國佳麗邊餵食邊逗弄鸚鵡。 圖：孫家銘攝
瑞典小姐大膽讓鸚鵡停在手臂上，擺出俏皮的姿勢拍照。 圖：孫家銘攝
瑞典小姐大膽讓鸚鵡停在手臂上，擺出俏皮的姿勢拍照。 圖：孫家銘攝
紐西蘭小姐餵食可愛的水豚。 圖：孫家銘攝
紐西蘭小姐餵食可愛的水豚。 圖：孫家銘攝
佳麗餵食羊駝並伸手撫摸，心情一下子被療癒。 圖：孫家銘攝
佳麗餵食羊駝並伸手撫摸，心情一下子被療癒。 圖：孫家銘攝
佳麗與可愛的寵物互動，玩得不亦樂乎。 圖：孫家銘攝
佳麗與可愛的寵物互動，玩得不亦樂乎。 圖：孫家銘攝
比利時小姐拍照時作勢與變色龍接吻。 圖：孫家銘攝
比利時小姐拍照時作勢與變色龍接吻。 圖：孫家銘攝
佳麗們在「天使與惡魔寵物園區」停留一個多小時後才依依不捨離開。 圖：孫家銘攝
佳麗們在「天使與惡魔寵物園區」停留一個多小時後才依依不捨離開。 圖：孫家銘攝

其他人也在看

屏東四重溪溫泉季 展開

屏東四重溪溫泉季 展開

屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...

台灣新生報 ・ 1 天前
騎聚日月潭！　自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人

騎聚日月潭！　自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人

日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界

台灣好新聞 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！　全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量

千人奔跑翻開雲林！　全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活

互傳媒 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍

屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍

屏東四重溪溫泉季於二十一日晚間正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典，縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再 ...

台灣新生報 ・ 1 天前
第 11 屆「彩繪希望」徵件開跑，揮灑生命畫筆 用藝術繪出抗癌心聲

第 11 屆「彩繪希望」徵件開跑，揮灑生命畫筆 用藝術繪出抗癌心聲

由癌症希望基金會主辦，第 11 屆「彩繪希望」繪畫比賽即起公開徵件。自 2006 年起「彩繪希望」已鼓勵約 1,500 ...

Heho健康網 ・ 1 天前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！

警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！

【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]

警政時報 ・ 11 小時前

11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院

國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨

自由時報 ・ 1 天前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑

蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑

台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。

中時新聞網 ・ 12 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度　一圖看未來天氣

又要變天了！下週「這天」暴跌10度　一圖看未來天氣

今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。

太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」　黃國昌尷尬回應了

新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」　黃國昌尷尬回應了

即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。

民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝

這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝

[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部

新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮

女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐　第一名事業、財運穩到爆

出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐　第一名事業、財運穩到爆

隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億　不排除加碼股票股利

現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億　不排除加碼股票股利

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。

民視 ・ 12 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動

賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動

韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。

中天新聞網 ・ 8 小時前

NBA／再缺席3場就喪失資格！詹皇連21年入選最佳陣容紀錄恐中斷

現年40歲的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在本周終於迎來新賽季首秀，在對陣猶他爵士隊的比賽中他取得11分、12助的「雙十」成績，球隊最終也以140：126擊潰對手。而已經連續...

聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」　狠打臉中共

日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」　狠打臉中共

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌

子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌

搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前