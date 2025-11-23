世界美顏小姐全球總決賽移師台灣 34國佳麗齊聚高雄與萌寵互動

2025世界美顏小姐全球總決賽34國佳麗，南下高雄造訪「天使與惡魔寵物園區」。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 參加2025世界美顏小姐全球總決賽的34位國際佳麗，昨天陸續抵達桃園國際機場，今(23)日下午即南下高雄，造訪「天使與惡魔寵物園區」，與園內多種小動物近距離親切互動，呈現「最美與最萌的邂逅」場景。一行人明天將前往美濃體驗客家傳統文化，25日下午2點10分在高雄國軍英雄館進行才藝賽，晚上在翰品酒店舉辦感恩晚宴，大會主席潘逢卿表示，期盼藉由這次活動讓世界看到台灣，展現民間柔性外交的力量。

各國代表經過長途旅程後蒞臨園區，立刻放鬆心情，臉上展現笑容，尤其進到鳥園後，立刻拿起園方準備的草料餵食美麗的鸚鵡，半天都捨不得離開，瑞典小姐甚至讓鸚鵡停在自己的手臂上拍照。佳麗們也與免子、天竺鼠、羊鴕、山羊、水豚、變色龍、狐獴等草食動物及可愛貓狗接觸，大膽伸手摸牠們，透過動物的療癒抒解備戰總決賽的緊張情緒與高壓力，並請其他佳麗幫忙以手機留下畫面，現場亦開放民眾與佳麗合影留念，吸引粉絲與民眾熱情參與。

天使與惡魔寵物園區負責人表示，很榮幸成為「2025年世界美顏小姐」總決賽在高雄的首站參訪行程，各國代表蒞臨園區，在愉快的氛圍中近距離與園區動物互動，希望此次的交流不僅能讓各國佳麗留下美好回憶，也能讓世界看見台灣獨特的友善魅力，進一步帶動高雄的觀光與國際知名度，未來園區也將持續以多元國際活動為平台，推廣城市形象，讓更多旅客認識高雄、愛上台灣。

潘逢卿表示，2025世界美顏小姐原本預定在中國舉辦，但承辦方在九月臨時打退堂鼓，世界總會找上她「接手救援」，比賽因此移師台灣，她臨危受命展開全省尋找贊助商的緊急任務，歷經千辛萬苦才敲定各單項比賽及總決賽地點，也解決佳麗的住宿問題。她說，這次原本有40國佳麗要來台灣，但因簽證問題，最後僅有34國佳麗抵台，其中南非佳麗還透過立委協助簽證才過關，可說難能可貴，但遺憾的是人已抵達桃園機場的烏克蘭小姐，卻因為航空公司疏忽漏辦入境簽證，只能帶著失望返國，無緣參與這次總決賽。

潘逢卿說，今天與可愛動物見面的活動，不僅展現各國佳麗的國際魅力與形象，也希望透過與動物的溫暖互動，推廣動物友善理念，讓美與生命力在高雄交織，創造出最療癒的城市故事。

南非小姐與鸚鵡互動。 圖：孫家銘攝

各國佳麗邊餵食邊逗弄鸚鵡。 圖：孫家銘攝

瑞典小姐大膽讓鸚鵡停在手臂上，擺出俏皮的姿勢拍照。 圖：孫家銘攝

紐西蘭小姐餵食可愛的水豚。 圖：孫家銘攝

佳麗餵食羊駝並伸手撫摸，心情一下子被療癒。 圖：孫家銘攝

佳麗與可愛的寵物互動，玩得不亦樂乎。 圖：孫家銘攝

比利時小姐拍照時作勢與變色龍接吻。 圖：孫家銘攝