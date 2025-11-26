世界美顏小姐台南競艷

世界美顏小姐泳裝賽在台南，群芳競豔、美女如雲。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

世界美顏小姐為國際知名選美賽事之一，繼上次舉辦才藝賽後，睽違十年，禮服賽和泳裝賽二十六日首度在台南舉辦，引起全台甚至國際注目，來自三十二國的佳麗，群芳競豔、美女如雲，讓台南成為全球最美舞台新中心。

活動由台南創立的四葉國際餐旅集團SOL-Tainan主辦，該項國際級選美盛事，由中華民國美容美學發展協會理事長潘逢卿領軍至台南，以最具自信與力量的舞台姿態，展現美麗魅力，掀起國際時尚與觀光社群的高度熱議與關注。

此次在台南舉辦禮服賽和泳裝賽，為世界美顏小姐最具指標性重點分項，象徵女性對自信、健康與體態力量肯定。主辦方強調，泳裝舞台不是身材競賽，而是展現自信、活力與國際舞台風采，更代表女性力量與國際美學文交流展演。三十二國涵蓋歐美、紐澳、亞洲等地，原訂參與的烏克蘭小姐因簽證問題不克來台。

四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯，此次也擔任世界美顏小姐賽事會長，投入國際航海、餐旅與活動合作，以跨界整合此次賽事的全球視野，成功串聯國際品牌、遊艇觀光、頂級酒店、旅遊體驗與國際賽事，帶動台灣在國際舞台亮度，希望以賽事為媒，提升台灣在全球觀光版圖中的能見度，讓外國佳麗、媒體與國際品牌，注意到台灣的文化魅力與產業實力。他強調，賽事絕非一天盛典，而是讓國際看見台灣。

此次也以住宿、遊艇、餐飲、場地、接待、活動與禮品支持賽事，讓每位佳麗成為台南城市大使，除以安平象徵台灣與世界連結的歷史意涵，台南也以旅遊能見度、美食文化、人情魅力與高端飯店能量，合組強大聯盟，成為城市形象推廣最佳舞台，透過世界美顏小姐泳裝賽，讓台南之美，被世界記住台灣。