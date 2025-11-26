新頭殼

世界美顏小姐才藝賽高雄登場 台姐陳詩雅獲季軍及整體氣質獎

Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導
2025世界美顏小姐全球才藝賽前三名出爐。 圖：孫家銘翻攝
2025世界美顏小姐全球才藝賽前三名出爐。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 2025世界美顏小姐全球才藝賽昨(25)日下午在高雄國軍英雄館登場，共有來自33個國家的佳麗在舞台上展現各人最佳才藝，其中表演本國傳統舞蹈的占最多數，其次則是歌唱，最後由斯里蘭卡小姐拿下才藝獎冠軍、菲律賓小姐亞軍，代表台灣參賽的陳詩雅以竹笛吹奏獲得季軍，並獲大會頒發整體氣質獎。

世界美顏小姐全球總決賽去年在台灣舉辦後，今年本來要移師中國，但因承辦單位臨時變卦，臨時再找上去年主辦的台灣小姐選拔委員會主委潘逢卿接手，她在十萬火急下完全任務， 11月21日佳麗陸續在桃園會合後，22日在台北旅遊，23日全體佳麗即拉到高雄，先到寵物園區與可愛動物互動，隔天前往美濃體驗客家風情，昨天在高雄國軍英雄館比才藝，今天在台南進行泳裝賽後，明天轉往台中參訪民俗文物館、 霧峰四德國小、埔里一日遊，30日在台中運來洲際宴展中心進行全球總決賽。

昨天的全球才藝賽由潘逢卿首先致詞，她除了歡迎世界美顏小姐創辦人米娜賢伉儷親自來台，也希望33個國家的佳麗在台灣都能有一趟愉快的旅程，享受美景與美食。主要贊助商健茂生物科技股份有限公司創辦人許長祿也表示，大家不出國就可以一次看遍這麼多國家的美女和才藝，期盼她們可以把台灣的美宣揚到全世界，也預祝佳麗們有好的成績。

佳麗們在才藝賽中大多以自己國家的民族舞蹈為主，也有演唱歌曲，美國小姐更以雙棍展現武術上的造詣。其中來自南亞及大洋洲的國家不但服裝鮮艷，也展現當地舞特色，斯里蘭卡小姐更以曼妙舞姿贏得評審團青睞，抱走才藝獎冠軍，菲律賓小姐以超群的歌藝得到亞軍。出身第九屆台灣小姐的陳詩雅以精湛的竹笛吹奏技巧讓全場如癡如醉，獲得季軍，並獲大會加碼頒授整體氣質獎。

獲邀擔任大會評審長的前高雄師範大學校長吳連賞表示，自己從事教育工作41年，一直認為教育就是「靈魂感動靈魂，生命影響生命」的人類最偉大希望工程，選美和才藝活動也是一門教育，欣賞來自各國佳麗的才藝，不但感受到其中的魅力，也從中上了一課，希望大家都能打開世界和視野，讓台灣更加走向全世界。

晚間世界美顏小姐台灣主辦單位也舉辦感恩餐會，讓各國佳麗與所有參與才藝賽的幕前幕後工作人員及贊助廠商共同交流，近日甫在印度相繼拿下「世界魅力夫人」亞軍及「環球華麗小姐」亞洲冠軍的鄭珊汶，也特別上台重現她在「環球華麗小姐」拿下才藝獎的Cosplay埃及豔后變裝秀，特殊造型及自創的劇情為晚宴掀起一波高潮。

世界美顏小姐創辦人米娜(左二)。 圖：孫家銘攝
潘逢卿臨危受命，接手2025世界美顏小姐全球總決賽承辦，在十萬火急下完成任務。 圖：孫家銘攝
斯里蘭卡小姐以曼妙舞姿贏得評審團青睞。 圖：孫家銘攝
台姐陳詩雅以竹笛吹奏獲得季軍，並獲大會頒發整體氣質獎。 圖：孫家銘攝
33國佳麗齊聚高雄英雄館展現各人最佳才藝。 圖：孫家銘攝
鄭珊在感恩晚宴特別上台重現她在「環球華麗小姐」拿下才藝獎的Cosplay埃及豔后變裝秀。 圖：孫家銘攝
