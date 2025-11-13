世界耶誕麵包錦標賽台灣隊奪冠 4烘焙師團練逾300小時

當大會宣布台灣隊獲得總冠軍，參賽的烘焙師傅陳詩絜、賴怡君、蔡約群及楊世均4名選手開心上台領獎，彼此擁抱，到場觀賽的僑胞們揮舞國旗高喊「台灣」，選手也拿出國旗，讓大家知道這是台灣的驕傲，他們讓台灣麵包飄香義大利。

2025年世界耶誕麵包錦標賽總冠軍隊總教練陳詩絜表示，「其實我們是非常尊重這個產品本身應該要有的特色，就是它一定要有柑橘，它一定要有香櫞丁，它一定要有葡萄乾，那最重要的是我們在每一樣的食材上面，我們都非常的講究。」

台灣隊是由來自不同麵包店的師傅組成，他們為備賽團練超過300小時，選擇以帶有台灣水果風味的作品參賽，榮獲「義大利經典之作獎」、「巧克力口味作品」第1名，還有其他2項季軍，成為最大贏家。

2025年世界耶誕麵包錦標賽總冠軍隊隊長賴怡君指出，「由北到南有很多不同種代表性的水果，像是拉拉山的水蜜桃、荔枝跟香蕉，這些水果就組成了這個主體麵包體裡面的風味。」

這次奪冠的比賽在烘焙界有「聖誕麵包界奧運」之稱，此外重要的國際烘焙賽事中，像是烘焙界的最高殿堂之一的世界麵包大賽，以及世界甜點師大賽等。其中陳耀訓2017年，就曾拿下路易樂斯福世界盃麵包大賽冠軍。

品牌再造學院院長王福闓認為，「能夠獲得這樣的獎項，而且能夠有不錯表現的這些團隊，代表他在自己的產品及相關的經營上會更為用心，消費者其實也會覺得，在選擇更為重視他是否有獲得這樣的獎項。」

比賽團隊讓世界看見台灣烘焙師傅，對做麵包技藝的極致追求，也將麵包手藝帶回台灣，與國人一同分享屬於台灣的冠軍麵包。