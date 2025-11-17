世界肝炎篩檢周 B肝防治避免癌變

肝癌是台灣主要癌症死因的第2名，這個星期是「世界肝炎篩檢周」，跟上全球共同響應肝炎篩檢，台灣癌症基金會、台灣肝病醫療策進會，共同站出來呼籲民眾，採取實際行動檢測B型肝炎帶原狀況，避免演變成肝硬化、甚至肝癌上身。

腹部超音波檢查，提早發現肝臟異常，有句廣告詞說：肝如果好人生是彩色的，而肝病號稱台灣的國病，每年慢性肝病、肝硬化、及肝癌死亡超過萬人。台灣Ｃ肝消除計畫已經達標，不過，Ｂ肝診斷率僅有6成，治療率只有3成左右。

高雄醫學大學校長 余明隆：「所謂的功能性治癒，就是把B型肝炎帶原把它清除，而且病毒DNA測不到，這樣子持續半年以上，我們就可以稱為，所謂B型肝炎功能性的治癒。」

專家指出B肝患者，依舊有可能復發，但重點在於停藥後是否有定期追蹤，才能讓B肝防治也追上C肝。

台灣癌症基金會執行長 張文震：「(B肝)它是血液 體液的傳染，所以這一些資訊都應該讓大家知道，如果能夠早知道的話，有早追蹤 能夠治療，那就能夠發現於早期。」

國健署副署長 林莉茹：「大概有八成的人他是肝癌的患者，他是有帶(原)所謂的B肝帶原，或者是C肝帶原，C肝的帶原是少一點，B肝特別是強調是非常地多，也因此國健署從今年的8月1號開始，就全面來推動39歲到79歲的，我們的國民終生一次的B C肝的篩檢 。」

衛福部接下來會把重點放在B肝防治，這個星期是世界肝炎篩檢周，醫師表示，目前台灣大約有200萬的B肝帶原者，因此呼籲民眾要知道、要追蹤、要治療，才能有效遠離肝癌威脅。

