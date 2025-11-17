「世界肝炎篩檢週」起跑 早篩早治預防肝癌





台灣每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡超過萬人，其中B型肝炎在所有肝炎中帶原人數最多，目前推估約有200萬人。為了響應「世界肝炎篩檢週」，專家呼籲1986年以前出生的「B肝疫苗斷層世代」主動進行篩檢，才能及早發現、及早治療。

11月17日「世界肝炎篩檢週」起跑，包括台灣癌症基金會、肝病防治基金會、厚生基金會共同舉辦記者會，呼籲大家用「B肝篩了沒？」問好，以實際行動檢測B型肝炎帶原狀況。

慢性B肝發作時，肝臟會啟動修復機制進而形成纖維組織，長期反覆循環，會逐漸導致肝硬化，最終提高罹患肝癌風險，專家呼籲1986年以前出生的「B肝疫苗斷層世代」主動進行篩檢，才能及早發現、及早治療。

廣告 廣告

目前國際已經將「功能性治癒」列為重要治療目標，它是指在停藥狀況下，感染者檢測不到B肝表面抗原至少24週，如此就能避免肝硬化，讓肝癌預防變為可能。

更多新聞推薦

● 台南交通罰單預算嚴重超收 議員痛批市府把市民當提款機