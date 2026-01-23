世界自由日大會台北舉行 曾永權呼籲以溝通取代戰爭

2026年世界自由日慶祝大會於台大國際會議中心舉行。世界自由民主聯盟中華民國總會提供

記者黃秋儒/台北報導

2026年「世界自由日」慶祝大會於1月23日在台大國際會議中心盛大舉行，今年以「自由民主．繁榮經濟．世界和平」為主題。大會主席、世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權於會中呼籲，全球愛好自由民主人士應堅持不懈，透過溝通與協調化解區域紛爭。

​曾永權致詞時指出，歷史顯示戰爭代價慘痛，若能將資源提前投注於預防戰事，世界將有不同結果。在現今詭譎多變的世局中，世盟持續扮演「看不見的手」，作為世界和平的催化劑。他強調，中華民國已成為全球民主標竿，根據2025年國際評比，台灣網路自由度蟬聯亞洲第一，經濟自由度更位居世界第四，成果備受國際肯定。

廣告 廣告

​與會貴賓立委謝衣鳳則感性表示，和平追求不易，現場出席的韓戰義士正是戰爭血淚的真實見證。她承諾將持續散播自由種子，守護台灣作為亞洲民主燈塔的地位。

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權於會中呼籲，全球愛好自由民主人士應堅持不懈。世界自由民主聯盟中華民國總會提供

​大會現場特別舉行「鳴自由鐘」儀式，紀念1954年1月23日萬餘名韓戰義士投奔自由來台的歷史性時刻，全體與會者並向在場的義士代表致以最高敬意。

​世盟自1993年起成為聯合國非政府組織（UN NGO）成員，更於2024年加入聯合國經社理事會（ECOSOC）之下。多年來秉持聯合國宗旨，積極參與國際事務，推動自由、人權與和平的普世價值，深受國際社會高度肯定。