世界自由日慶祝大會登場 曾永權：不斷溝通才能解決區域紛爭

今天是2026年1月23日，世界自由民主聯盟舉辦「世界自由日慶祝大會」，這次特別邀請世新大學啦啦隊以青春洋溢的方式「鳴自由鐘」，紀念韓戰義士英勇奮鬥爭取自由的精神。（世盟提供／王千豪台北傳真）

世界自由民主聯盟在1月23日世界自由日的今天，舉辦「世界自由日慶祝大會」，理事長曾永權以「自由民主 繁榮經濟 世界和平」為主軸，呼籲全球愛好自由民主人士，共同為世界和平的目標堅持不懈，努力到底，深信唯有不斷溝通與協調才能解決現今複雜世界的區域紛爭。（世盟提供／王千豪台北傳真）

世界自由民主聯盟在1月23日世界自由日的今天，舉辦「世界自由日慶祝大會」，邀請立法委員謝衣鳳出席與會並為活動致詞。（世盟提供／王千豪台北傳真）

2026年世界自由日慶祝大會今（23）日於台大國際會議中心舉行，主題是「自由民主．繁榮經濟．世界和平」。大會主席、世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權在會中呼籲全球愛好自由民主人士，共同為世界和平堅持不懈、努力到底。他說：「我們深信唯有不斷溝通與協調，才能解決現今複雜世界的區域紛爭。」

曾永權表示，歷史不斷重演，戰爭總是在爆發後才開始檢討戰爭所付出的代價，但若能將資源與關注度提前至戰爭發生「之前」，世界則有不同的結果。今日世局詭譎多變，區域戰事未歇，世盟有如一隻看不見的手，持續扮演世界和平的催化劑角色。

「做為世盟的發起國之一，中華民國已成為世界自由民主的重要標竿。」曾永權指出，美國前總統小布希曾公開稱讚台灣是亞洲及世界民主的燈塔；美國智庫自由之家（Freedom House）對全世界210個國家自由度評比，台灣2025年網路自由度蟬聯亞洲地區第1，世界第7；美國智庫傳統基金會所發布《2025經濟自由度指數》，臺灣在184個經濟體中，排名維持世界第4。這些都是國人共同努力的成果，世盟今後將依然在國際社會發揮積極推動的力量，塑造中華民國成為最自由民主的典範。

與會貴賓、立委謝衣鳳則在致詞時說，世上仍有許多民眾飽受戰火摧殘，和平的追求並不容易，今天到場的韓戰義士就是戰爭血淚最真實的見證。她會與世盟一起，繼續將自由民主的種子散播在台灣每個角落，讓中華民國成為亞洲民主的燈塔。

世界自由日源於1954年1月23日中華民國接收1萬4千多位韓戰義士來台，今天的慶祝大會也透過「鳴自由鐘」再次紀念韓戰義士英勇奮鬥爭取自由的精神，與會人士並熱烈鼓掌向在場的韓戰義士代表致上最高的敬意。

世盟成立宗旨為推動自由、民主、人權及和平的普世價值，自1993年起正式成為聯合國非政府組織（UN／DPI／NGO）的成員，更於2024年6月加入聯合國經社理事會（UN／ECOSOC）之下NGO的成員。多年來世盟一直秉持聯合國籌設宗旨，持續推動並積極參與NGO相關活動，深受國際社會高度肯定。

