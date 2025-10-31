世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

據福斯新聞（Fox News）報導，灣區世界花式滑冰冠軍劉美賢年僅16歲時，就在一家日式餐廳與美國聯邦調查局（FBI）探員會面，得知自己和家人正遭受中國政府監視。

那是2022年初，劉美賢即將參加北京冬奧會（Winter Olympics）的花樣滑冰比賽。這是她首次踏足父親亞瑟（Arthur）的祖國、數十年前他正是從這裡逃離成為難民的。由於劉父參與1989年天安門廣場抗議活動（1989 Tiananmen Square protests），劉家成為中國間諜的目標。

劉美賢稱這段經歷「有點詭異又令人興奮」。

「你明白我的意思嗎？這簡直……難以置信。就是那種瘋狂的感覺，」她在周二（28日）美國奧委會媒體峰會（USOPC Media Summit）圓桌訪談中說道。

「試想在如此年輕時得知此事，我甚至覺得『這像在惡作劇節目裡嗎？』仿佛身處虛幻世界，自己成了電影角色。但轉念一想，結合父親當年作為活動家的經歷，這一切又合乎情理。」

劉美賢補充說，整個過程中FBI讓她感到「安全」。

美聯社（AP）當時報導稱，周三（29日）被控監視美國境內中國異見人士的五名男子之一齊布里斯（Matthew Ziburis），據稱曾前往劉氏家族居住的加州灣區進行監視，在2021年11月冒充美國奧委會官員聯繫劉美賢，要求提供她和劉先生的護照號碼，以便他向中國政府提供情報。

劉的父親當時告訴美聯社：「他們可能只是想恐嚇我們，某種程度上威脅我們不要透露任何信息，不要給他們添麻煩，不要談論任何政治話題或涉及中國侵犯人權的問題…… 我曾擔憂她的安全。美國政府為保護她做了大量工作。」

盡管如此，劉美賢仍參加了北京冬奧會，最終在女子單人滑比賽中獲得第六名，並隨隊贏得團體銅牌。但美國國務院和美國奧委會為其提供了更嚴密的安保措施，她始終有至少兩名人員隨行護衛。

北京冬奧會後劉美賢一度退役，2024年初復出後，她於今年3月世錦賽上擊敗日本三連冠得主坂本花織（Kaori Sakamoto），成為自2006年梅斯納爾（Kimmie Meissner）後首位奪冠的美國女單選手。

如今她將目光投向明年二月的米蘭-科爾蒂納（Milano-Cortina）冬奧會，成為美國代表團最具戲劇性的故事之一。

她並未排除將自身經歷改編成電影的可能性，並有特定要求，必須把自己塑造成超級酷的英雄形象，但更希望故事聚焦父親的經歷，稱他的源頭故事太精彩了。

