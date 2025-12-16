世界茶葉大賽「精品茶指標」 台灣囊括54獎項表現亮眼

南投縣 / 綜合報導

由法國主辦的世界茶葉大賽，每年都會有來自各國的茶葉精品，來到這裡一較高下，得獎也等於取得了精品茶界的頂級指標，台灣代表團在300多件參賽品中，拿下54個獎項，在18個參賽國當中表現亮眼，而這次贏得特別風味獎的梨山茶，堪稱台灣高山茶代表。

每年來自世界各國的精品茶，都會在世界茶葉大賽中，角逐茶葉界的王冠，而世界茶葉大會，是由法國農產品促進協會舉行，堪稱精品茶界國際頂級指標賽，今年有來自台美日韓等18個國家，超過300件茶品參賽，而台灣囊括了其中54個獎項，成績亮眼，而能夠在這場比賽中拿下獎項的業者，也會在茶葉市場上知名度大增。

得獎梨山茶業者謝忠霖說：「我覺得當然(訂單暴增)一定會有啦，還是會有，對，尤其在國內，訂單本來就滿多的。」茶葉業者楊小姐說：「他們能夠出去參加比賽的話，是相對的不簡單。」今年，梨山茶在大賽中獲得特別風味獎，而梨山茶和阿里山茶，更是台灣高山茶代表。

茶葉業者謝沛倫說：「(梨山茶)大部分茶區都高於(海拔)1800公尺，最高可以達到2700公尺。」究竟兩種高山茶，有什麼不同？泡開前可以看到，梨山茶的顆粒翠綠，阿里山茶偏黃；泡開後梨山茶的茶湯金黃透明，阿里山茶顏色較深；梨山茶喝起來口感溫潤回甘，阿里山茶則是馬上回甘；另外，梨山茶葉片較肥厚，可以沖泡多次；在價格上，也比阿里山茶，貴了兩倍多。

記者VS.民眾說：「(人家說梨山茶是台灣最貴，妳覺得它有這個價值嗎)，有喔，有喔，很香。」台灣高山茶由於地勢高、生長慢，茶葉裡含有更多礦物質，蘊含大地生氣，喝起來還有果香和花香，在世界比賽獲得國外評審青睞，大放異彩。

