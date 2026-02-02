世界華人工商婦企協捐救護車 林茂盛感謝

世界華人工商婦女企管協會捐贈大同鄉救護車一輛，攜手守護偏遠地區生命安全。（圖：宜蘭縣消防局提供）

世界華人工商婦女企管協會於日昨在員山消防分隊辦理救護車捐贈典禮，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席受贈。大同消防分隊轄區涵蓋山區且部落分散，對外交通主要仰賴台七線北橫公路，道路蜿蜒狹窄，易受颱風、豪雨影響發生落石或坍方，交通條件相對不便，居民前往醫療院所往往需較長行車時間，緊急醫療救護資源取得不易。對於偏遠地區而言，救護車即是守護生命的重要關鍵。世界華人工商婦女企管協會為善盡企業社會責任、回饋社會，捐贈一輛設備完善之救護車，以實際行動支持第一線救護工作。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示:「世華紀念號3號」救護車未來將投入第一線救護任務，並期待與世界華人工商婦女企管協會持續深化合作，攜手為地方安全與公共福祉共同努力，不僅補強宜蘭縣偏遠地區醫療與救災量能，也為地方注入面對未來挑戰的重要支持力量。

此次捐贈之救護車配備完善急救與醫療設備，可即時投入緊急救護勤務，協助爭取寶貴的黃金救援時間。世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏表示，協會長期關注社會公益與公共安全議題，於二○二五年啟動年度公益重點計畫「救護與救災車捐贈行動」，此次捐贈的「世華紀念號3號」救護車，不僅是一輛專業設備完善的救護車，更象徵世華姐妹凝聚善念、以實際行動回饋社會的具體成果。救護車將即刻投入第一線救護任務，提升即時救援效率。

期盼透過此次捐贈，為地方緊急醫療體系盡一份心力，也拋磚引玉，喚起更多企業與社會大眾共同投入公益行列。此次捐贈亦為世華響應「六一九國際行善日」的重要行動之一，象徵世華姐妹以實際行動將愛心轉化為具體社會貢獻。

救護車捐贈外，宜蘭分會長張璦顯特別感念縣消防局救災人員的危險及辛勞，後續將以父親名義捐贈三十萬設備予宜蘭及冬山消防分隊，希望能為這些救災單位盡一份心力。