世界華人工商婦女企管協會基隆分會會長交接 邱佩琳致賀

世界華人工商婦女企管協會基隆市分會會長交接，副市長邱佩琳出席祝賀女力傳承。（圖：基市府提供）

▲世界華人工商婦女企管協會基隆市分會會長交接，副市長邱佩琳出席祝賀女力傳承。（圖：基市府提供）

世界華人工商婦女企管協會基隆市分會4日舉辦第八、九屆會長交接暨理監事就職典禮，並慶祝基隆市分會成立八週年，基隆市副市長邱佩琳受邀出席，向新卸任會長及新任理監事團隊致上祝賀，肯定工商婦女長期深耕專業、投入公益，為基隆城市發展注入穩定而溫暖的力量。

邱佩琳表示，感謝第八屆會長許家虹任內凝聚會員向心力，積極拓展跨域交流平台，讓女性企業家的專業能力與社會影響力持續被看見，為基隆市分會奠定穩固基礎。她也祝賀第九屆會長陳麗香及新任理監事團隊正式就任，指出會長職務責任重大，而基隆市分會長期展現的行動力與成果，已成為城市發展中重要的民間夥伴，市府未來也將持續與協會相互支持、攜手前行。

廣告 廣告

邱佩琳進一步指出，基隆是一座港口城市，也是一座充滿韌性與溫度的城市，今年適逢基隆400年，城市的進步除了產業動能外，更仰賴穩定的社會凝聚力。她肯定協會會員在事業、家庭與公益之間的投入與平衡，透過實際行動創造經濟價值，同時帶動社會向善，成為城市中不可或缺的力量。

典禮以「家傳虹蘊、麗人承香」為主題，象徵經驗、精神與價值的傳承，也展現新一屆團隊承先啟後、持續創新的決心，期盼在既有基礎上，持續擴大影響力，為基隆注入更多正向能量。

邱佩琳強調，基隆市政府將持續重視婦女權益與性別平等，支持女性創業、就業與公共參與，並在婦女培力、公益關懷及家庭支持等面向深化合作，讓女力成為基隆城市穩定前進的重要力量。市府將持續與工商婦女團體攜手合作，支持女性在城市各領域發揮影響力。