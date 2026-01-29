世界華人工商婦女企管協會捐贈大同鄉救護車一輛

世界華人工商婦女企管協會捐贈「世華紀念號３號」救護車給大同消防分隊，對於偏遠地區而言，是守護生命的重要關鍵。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

世界華人工商婦女企管協會二十九日在宜蘭縣消防局員山消防分隊辦理救護車捐贈典禮，此次是捐贈「世華紀念號３號」救護車，對於偏遠地區而言，是守護生命的重要關鍵。

大同消防分隊轄區涵蓋山區且部落分散，對外交通主要仰賴台７線北橫公路，道路蜿蜒狹窄，易受颱風、豪雨影響發生落石或坍方，交通條件相對不便，居民前往醫療院所往往需較長行車時間，緊急醫療救護資源取得不易。此次捐贈的救護車配備完善急救與醫療設備，可即時投入緊急救護勤務，協助爭取寶貴的黃金救援時間。

廣告 廣告

世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏表示，此次捐贈的「世華紀念號３號」救護車，不僅是一輛專業設備完善的救護車，更象徵世華姐妹凝聚善念、以實際行動回饋社會的具體成果。救護車將即刻投入第一線救護任務，提升即時救援效率。

代理縣長林茂盛表示，「世華紀念號３號」救護車未來將投入第一線救護任務，並期待與世界華人工商婦女企管協會持續深化合作，攜手為地方安全與公共福祉共同努力，不僅補強宜蘭縣偏遠地區醫療與救災量能，也為地方注入面對未來挑戰的重要支持力量。