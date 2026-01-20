世界華人工商婦女企管協會捐贈救護車 配發金湖消防分隊正式啟用

▲世界華人工商婦女企管協會捐贈救護車。

【記者 洪美滿／金門 報導】世界華人工商婦女企管協會（以下簡稱世華）捐贈之高規格救護車，昨（19）日於金門縣消防局舉行啟用典禮，並正式配發金湖消防分隊投入服務。在副縣長李文良、世華總會長林淑敏、名譽總會長陳上春、陳阡蕙，副總會長徐孟榆、鄭玉廷、張春娟，華星分會會長陳素美、金門分會會長洪秀暖，金合利鋼刀負責人吳增棟、縣議員蔡水游、董森堡、王國代，金馬聯合服務中心執行長吳增允，金城鎮鎮長李誠智、金寧鄉鄉長楊忠俊、金沙鎮鎮長吳有家，金湖鎮代表會主席蔡乃靖，國立金門大學學務長董燊，消防局局長呂英華、義消總隊總隊長顏章團，以及來自臺灣各地分會的姐妹代表、消防同仁、義消夥伴的共同見證下，這輛價值新台幣四百多萬元、具備先進配備的「移動急診室」，正式上路肩負起守護金門鄉親生命安全的重要任務。

廣告 廣告

副縣長李文良致詞時表示，金門是一座離島，地理條件特殊，救護資源相較本島更加不足，救護人員每一次出勤，都在與時間賽跑。對金門而言，救護車不只是交通工具，而是一間「移動的急診室」，是把救護資源送到鄉親身邊、爭取黃金救援時間的關鍵工具，也是連結患者與醫院之間最重要的一條生命線。世華在「619國際行善日」與「2025愛你愛我－全台救護車、救災車捐贈計畫」號召下，跨海捐贈這輛高規格救護車給金門，對離島來說是一場及時雨，也是一份沉甸甸的責任。

本次捐贈案的促成，源自於去(114)年4月，世華總會與金門分會蒞臨金門縣消防局參訪交流。當日活動由副縣長親自主持，透過安排到院前緊急救護業務簡介、救護裝備介紹與緊急救護情境模擬等，向與會貴賓呈現離島救護的實務現況與挑戰。世華成員不僅看見消防同仁的專業與努力，更深刻體認「離島救護資源的不足」，於是將這份看見化為實際行動，促成捐贈這一輛高規格救護車與多項先進急救裝備。

世華總會長林淑敏特別感謝大欣集團張秋進董事長及夫人陳素美、華星分會闕圳及會員以及金門分會會員們，以實際行動支持公益，才能讓這份跨海的大愛完整落地，化為守護離島生命最堅定的力量。

此次啟用的救護車，不僅車輛本身性能優異，更搭載電動式擔架床、攜帶型氣動式自動甦醒器、末端二氧化碳監測儀、成人影像式喉頭鏡、骨內血管穿刺系統等先進裝備，讓救護團隊在第一線即可提供更完整、更專業的到院前緊急救護處置，為患者多爭取一分一秒的希望。消防局表示，配發金湖消防分隊後將優先投入急重症及高風險案件之勤務調派，以發揮最大綜效。

消防局局長呂英華指出，隨著社會高齡化、慢性疾病與突發事故增加，緊急救護需求只會與日俱增；對金門這樣的離島地區而言，如何在有限資源下，把每一次出勤做到最好，是消防局每天都在面對的課題。世華選擇在這個時間伸出援手，把最先進的救護資源送到離島，對長期在艱困環境中守護鄉親的救護人員而言，是莫大的鼓舞。未來消防局將善用這輛救護車，讓它行駛到最需要的地方、在最關鍵的時刻，讓每一分愛心，都具體轉化成一條條被守護的生命、一個個得以團圓的家庭。

世華自創會以來，已在全球五大洲設立眾多分會，長期致力於教育推廣、婦女權益及緊急援助等領域，展現華人女性的力量與智慧。總會長林淑敏表示，可能就在此刻，在某個角落，救護同仁正在為一條生命與死神拔河；在搶救生命的黃金時間內，是否具備足夠且合適的裝備至關重要。世華希望成為第一線救護人員最堅實的後盾，讓全球華商婦女的大愛跨越海洋，在金門落地生根。

金門分會會長洪秀暖表示，本次捐贈是由金門分會牽線發起，凝聚總會與各地分會的力量，希望透過高規格救護車的啟用，實際回應金門在急救資源上的需求，也期盼未來能持續與縣府及消防局合作，延伸更多在公共安全與社會關懷層面的合作與交流。

消防局衷心感謝世界華人工商婦女企管協會的公益精神，將關懷從全球帶到金門，為離島緊急救護體系注入新能量。未來將持續精進專業訓練與裝備運用，讓這輛世華捐贈的救護車在金湖消防分隊發揮最大效益，與各界攜手為金門鄉親建構一張更安全、更可靠的生命防護網。（照片記者洪美滿翻攝）