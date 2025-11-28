世界華人工商婦女企管協會 宜蘭分會長交接場面溫馨

▲世華全國總會長林淑敏(中)主持宜蘭會長交接並移交傳承項鍊高舉雙手留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】世界華人工商婦女企管協會宜蘭分會第六屆第七屆會長交接，11月28日上午10時盛大舉行，今年為彰顯特色，特別以「詩情望月湲份濃、 璦在世華顯榮耀」用兩位會長名字為題，在各界的祝福下，由卸任會長陳詩湲將印信移交新任會長張璦顯，場面盛大溫馨。

世界華人工商婦女企管協會是於民國83年6月，由創會理事長周文璣女士（前明星花露水董事長）在美國舊金山創立，原名為「世界中華工商婦女企管協會」，期盼結合全球工商婦女智慧，強化國際資訊交流，促進工商經濟發展，並協助政府推動國民外交。

▲宜蘭縣工策會總幹事陳志信代表縣府頒發張璦顯(右)會長當選證書。

民國85年10月柯杜瑞琴女士接任世界中華工商婦女企管協會第2屆理事長，並於民國86年11月更名為「世界華人工商婦女企管協會」，向內政部申請報備登記通過，成為唯一由臺灣發展至全球之國際工商婦女社團組織，並以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為該會宗旨。

世界華人工商婦女企管協會自成立以來，迄今30年，目前已有93個分會，會員分布於世界三大洋六大洲共30個國家，在國外62個分會、在國內有31個分會，成為全球華商婦女重要的聯繫網絡與溝通平臺，宜蘭分會於民國109年由高黎娟女士創立。

▲陳詩湲會長卸任擔任五結扶輪社長老公鄭紀民(左)上台獻花。

世界華人工商婦女企管協會宜蘭分會會長交接典禮假宜蘭凱旋宴會館舉行，各界貴賓雲集，有世華全國總會長林淑敏、榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳上春、榮譽會長曹蕥蘭、副總會長鄭玉廷、監事長俞秀霞及馬來西亞吉隆坡分會、紐西蘭分會，以及台北、基隆、新竹、金門等海內外多個分會組團前來祝賀，林淑敏總會長並親為兩位會長主持印信監交及佩掛責任項鍊儀式，包括宜蘭縣政府工業策進會總幹事陳志信、宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣議會議長張勝德、縣議員陳玉萍、黃琤婷、林佩螢等地方民代多人到場。而新任會長張璦顯是獅子會成員，獅子會前總監陳燕招、前總監陳正勳、第一副總監張天保及2021-22年會長聯誼會多人前來觀禮祝賀，另張璦顯所屬的中山獅子會也由現任會長林美玲、前會長黃秋霞等獅友帶團前來共襄盛舉，整個交接場面非常熱絡隆重。

交接大會同時邀請榮譽總會長施郭鳳珠女士及名譽總會長陳上春女士分別為世華宜蘭分會主持新任理監事就職儀式，以及為11位新會員主持入會宣誓儀式。新任會長就職，隨即也在台上頒發聘書給第七屆秘書長黃珀朱、副秘書長王淑真及財務長劉玲瑜等幕僚幹部。

▲世華宜蘭分會生力軍11位宣誓入會。

卸任會長陳詩湲任內舉辦多項活動表現優異，並配合總會捐車活動等獲得好評，全國總會長林淑敏特別代表世界總會頒發敘獎感謝，另陳詩湲會長老公鄭紀民是現任五結扶輪社長，扶輪社也專程組團前來觀禮，並致贈禮金祝賀會長交接圓滿成功。

新任會長張璦顯人美心善，在地方經營「森活漫漫」民宿非常有特色，曾任宜蘭中山獅子會長、宜蘭縣工商婦女協會理事長等職，在地方社團頗為活耀。張璦顯就職致詞表示，感謝創會會長高黎娟女士及前會長李麗惠等歷屆會長打下的基礎，在他任內已計畫舉辦馬拉松及捐血系列活動，並加強跨國性的會務交流聯誼，新的一年希望能開創新機，共創未來。

▲慶生會邀請海內外分會長共唱生日快樂歌留影。

張璦顯會長隨後頒聘各界企業人士擔任第七屆顧問，名單有張玉川、陳正勳，陳燕招、鄭世裕、鄭紀民、邱智輝、陳威志、張焜桐、陳享亮、陳榮花、許瓊林、游琼珮、陳銀順、吳月鶴、陳明昌、林岳秀等16人，展現張會長在地方的人脈及好人緣。

「世華饗宴」是聯誼的開始，席開30餘桌，並在主持人李芳靜、林弘杰二位名嘴帶動主持，安排有三星蔥秀、銀柳秀、金棗秀、鴨賞秀、溫泉秀等具地方特色的出場秀，將整個會場嗨到高點，也讓海內外各地前來的賓客，看到好山好水的宜蘭。(照片記者林明益攝)