世界蔬食日促縣市校餐納低碳植物蛋白 推動 2050 淨零目標
【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】11 月 25 日是世界蔬食日，面對全球急迫的減碳挑戰 ，立法委員陳昭姿、監督施政聯盟召集人/前立法委員陳椒華、台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓、及週一無肉日平台秘書長張家珮等代表，今日共同召開記者會，呼籲全台各縣市應比照臺中市與臺南市，訂定《學校午餐自治條例》，並增訂推廣「低碳植物性蛋白」條款 ，從校園餐桌落實國家 2050 淨零排放目標。
立法委員陳昭姿開場表示：「在迫切的減碳時刻，校園午餐是最具示範性的教育場域。我們呼籲各縣市議會及黨團正視氣候危機，將已被驗證有效的減碳飲食政策法制化，為下一代打造更具韌性的永續未來。」她強調，行動若能由校園率先帶動，社會影響將更為深遠。
▲陳昭姿委員呼籲各縣市修法，將低碳植物性蛋白納入校園午餐。（圖／台灣永續飲食轉型智庫提供）
監督施政聯盟召集人陳椒華指出，推動校園低碳飲食「於法有據」，完全契合國家三大法案精神。她說：「《氣候變遷因應法》明訂 2050 淨零與低碳飲食，《食農教育法》強化飲食、環境與農業連結，《營養及健康飲食促進法》要求建構健康飲食支持環境並推動教育。把植物性蛋白導入自治條例，正是中央規範在地方的具體實踐。」
▲監督施政聯盟召集人陳椒華指出校園低碳飲食「於法有據」，符合國家淨零方向。（圖／台灣永續飲食轉型智庫提供）
台灣永續飲食轉型智庫理事長張祐銓則強調，立法是政策落實的關鍵。他表示：「根據 2020 年的全國週一無肉日調查，全國實施成效最佳的縣市就是臺中市與臺南市，實施比例均超過九成。這絕非偶然，因兩地的《學校午餐自治條例》中，皆明文規定：『為建立及落實環境保護意識，學校應配合推行每周一日蔬食餐，並實施飲食教育』。證明『入法』是確保執行力的關鍵機制。」
張祐銓再表示，後續也將擇日拜訪各黨縣市長候選人，邀請他們當選後訂定或修訂《學校午餐自治條例》，推動以低碳植物性蛋白食材為主之餐食，並融入飲食教育。
週一無肉日秘書長張家珮進一步說明增訂條款的急迫性：「我們主張各縣市除了修訂《學校午餐自治條例》之外，應新增第六條之一：『為提升學校午餐之安全與營養多元，並配合 2050 淨零生活轉型，學校應逐步導入以低碳植物性蛋白食材為主之餐食，並融入飲食教育。』」她補充，台灣兒童及青少年中，平均每 3 位就有 1 位有過重或肥胖問題，導入多元植物性蛋白是改善失衡營養的關鍵。
同時，食藥署今年（2025）也在最新食安公告中指出，高風險動物性食材在供應鏈管理上仍存在監管挑戰，必須加強來源查驗；近年國際間非洲豬瘟等動物疫病持續升溫，也提高了肉品輸入與加工環節的不確定性。更不用說，氣候變遷的衝擊已來到家門口。近年鳳凰、凱米等颱風的極端災情再次提醒我們，校園更需以「低碳、健康、教育」三者並進的方式應對。
記者會最後，陳昭姿委員總結：「在校園午餐中推動低碳植物性蛋白，是兼顧學生健康、糧食安全與氣候行動的『三贏』策略。」與會團體共同呼籲，全台各縣市議會之各黨團不分黨派支持，讓各地《學校午餐自治條例》比照臺中、臺南的作法，明文納入「每週一日蔬食」及「逐步導入低碳植物性蛋白」之條款，為下一代打造更健康、更永續的未來。
