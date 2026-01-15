「世界蟑螂特展」來了！展覽資訊曝光 網友崩潰喊：到底有誰會想去

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台灣許多民眾最害怕的生物就是蟑螂，尤其一到夏天，小強們便會開始出來活動，讓人十分抓狂。近期「蘭陽動植物王國」宣布將舉辦蟑螂特展，展覽資訊曝光後讓不少網友忍不住崩潰直呼：「到底有誰會想去！」

「蘭陽動植物王國」日前在臉書上貼出2026特別企劃，宣布將舉辦蟑螂特展（圖／翻攝蘭陽動植物王國臉書）

「蘭陽動植物王國」日前在臉書上貼出2026特別企劃，將要舉辦「世界蟑螂特展」，並指出，蟑螂的品種有很多，甚至還有身價驚人的夢幻品種，幾乎等於是「一台摩托車的價格」。他們也表示，展覽展出的蟑螂都是不會飛的，請民眾們放心參觀，但可能會「發出聲音」，歡迎大家來跟蟑螂對話。

貼文曝光後，網友們紛紛留言回應：「我不確定這是一個有社會共識的特展」主辦是不是有反社會人格」、「為什麼要有這種展」、「連宣傳圖都不敢點開」、「即刻起，宜蘭是一個國家，請遠離台灣本島」但也有部分網友表示：「有些品種的蟑螂也是很可愛的」、「我好想去看，不要是台灣常見那種就好」、「我一定到」。

