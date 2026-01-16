「世界蟑螂特展」登台 網崩潰喊：可以先不要！

生活中心／尤乃妍報導

多數人聽到「蟑螂」，第一反應往往是噁心、反感、想尖叫，但蘭陽植物王國近日重磅推出「世界蟑螂特展」，不只可以看到來自世界各地的蟑螂，甚至有的身價驚人。消息一出後，立刻在社群引發討論。









蘭陽植物王國在社群統計民眾對於「蟑螂展」接受度，可見大部分人還是對蟑螂抱持好奇。（圖／翻攝自Threads@yilan_animal_kingdom)

蘭陽植物王國近期在Threads社群重磅宣布，即將舉辦「世界蟑螂特展」，不只有來自世界各地的蟑螂，有些甚至身價高達一台摩托車，官方表示將帶領民眾走進「你從未見過的驚奇百科！從森林裡的綠寶石，到身價驚人的夢幻品種」。

儘管網路評論兩極，還是有許多爸爸媽媽帶著小孩前去參觀。（圖／翻攝自Threads@yilan_animal_kingdom)

此消息一出後，立刻引發網友們熱烈討論，有人表示「聽見媽媽的尖叫聲」、「會有賣寵物蟑螂嗎？我怕我兒去了會說要買回家養」、「帶著你的蟑螂展離開銀河系」、「我不確定這是一個有社會共識的特展」、「到底什麼人想出這個駭人的展」、「我決定帶我們家那隻大喇牙去飽餐一頓」。另一面也吸引許多昆蟲愛好者想要前去朝聖「也些品種真的是難得一見，感謝主辦方」、蟑螂品種很多，有些品種的蟑螂也是很可愛的，恐怖的只有家裡會突然竄出來的那種」、「大型觀賞蟑螂其實很可愛」。





