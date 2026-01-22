世界衛生組織18%資金沒了！ 「最大金主」美國1/22正式退出

美國1/22正式退出WHO。

美國總統川普上任第一天就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），經過1年通知期後將於22號正式退出。外界擔憂這將衝擊美國及全球公衛體系，同時也可能違反美國法律。（請聽AI報導。）

美國國務院發言人22號表示，WHO未能有效控制、管理及分享資訊，已經造成了美國數兆美元的損失，總統因此行使職權暫停向WHO轉移任何美國政府資金、支持或資源，這名發言人說：「美國人民為這個組織付出的已經夠多了。」

廣告 廣告

不過，美國法律規定，華府必須支付積欠WHO的2.6億美元會費，並且必須提前1年通知才能退出，路透社報導提到，WHO成員國預計在2月執委會會議上討論美國退出的後續處理方式；WHO也指出，美國尚未支付2024及2025年的會費。

此外，美國退出將引發WHO的財務危機，因為美國貢獻約18%總體資金，過去1年裡，許多全球公衛專家都呼籲美國重新審視這個決定，並警告此舉對美國、WHO和全世界都構成風險。以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。