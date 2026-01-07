「世界警察」成侵略者！美國或動武強吞格陵蘭 盧比歐急澄清：無此計畫

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的擴張野心愈加膨脹！在閃電「類斬首」委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，他再度揚言吞併丹麥屬地格陵蘭，白宮6日更放話，不排除為此動武。

眼看「世界警察」搖身一變成為侵略者，擁有核武的英國與法國，連同德國、義大利、西班牙、波蘭力挺丹麥，共同發聲捍衛格陵蘭。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）據悉也在向國會的機密簡報中澄清，政府並無侵格陵蘭的計畫，而是想購買取得。

白宮副幕僚長史蒂芬米勒妻子日前發文暗示格陵蘭是下一個美國目標。（圖／翻攝自X平台@KatieMiller）

白宮：考慮出兵格陵蘭

白宮告訴英國廣播公司（BBC），北約盟國丹麥的半自治領地格陵蘭，為美國的「國安優先事項」，而川普正討論多個取得格陵蘭的方式，當中包括動用軍隊。

白宮說道：「總統和他的團隊，正討論多個達成此重要外交政策目標的方式，當然，動用美軍一直是三軍統帥的選項之一。」

北約全名為「北大西洋公約組織」，為跨越大西洋的歐美軍事同盟，當中任一成員國遭遇外部攻擊，將啟動集體防禦條款。不過，如川普真對格陵蘭動手，這個作為安全保障的第五條款，公信力將大受打擊。丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）5日即直言，到時「北約將玩完」。

歐洲對抗川普野心

上週末川普多次以國安為由，聲稱美國「需要」格陵蘭。而白宮揚言「不排除動武」的前不久，歐洲各國領袖才團結力挺丹麥，共同發聲力抗川普併吞格陵蘭的野心。

英國、法國、德國、西班牙、義大利、波蘭這6個歐洲盟友的領袖，與丹麥首相發出聯合聲明：「格陵蘭屬於其人民，只有丹麥與格陵蘭能夠決定關於彼此關係的事項。」

聲明強調，歐洲如同美國，同樣關切北極的安全，而這點必須由美國在內的北約盟國「集體達成」，並呼籲「遵守《聯合國憲章》的原則，包括主權與領土的完整，以及邊界的不可破壞」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）對聲明表示歡迎，要求帶有尊重的對話。尼爾森說：「對話必須以尊重格陵蘭國際法地位、領土完整的原則為前提。」

盧比歐急澄清：無侵略計畫

隨著3日美軍突襲委內瑞拉、綁架總統馬杜洛，格陵蘭議題再度浮上檯面。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）隔天稱：「格陵蘭屬於美國為美國政府的正式立場。」

米勒接受CNN專訪，多次被問及美方能否排除動武遂行吞併目的。對此他顯得信心十足：「沒人會為了格陵蘭的未來而與美國打仗。」

《華爾街日報》則報導，國務卿盧比歐5日趕緊在機密簡報中，向國會議員們澄清，川普政府並無侵略格陵蘭的計畫，而是想從丹麥手中購得。也有匿名的美方資深官員告訴路透，美國的選項包含買斷格陵蘭的領土，或者與格陵蘭簽署《自由聯合協定》（Compact of Free Association）。

所謂《自由聯合協定》，並非將格陵蘭納入美國版圖，因此與川普目標有所落差。美國於1980年代與三個南太平洋島國──帛琉、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島──簽訂了該協定，並續約至今。協定的主要意義，是美國經濟援助這三個「自由聯繫邦」（Freely Associated State），換取美軍進入的專屬權利。

全球暖化造成格陵蘭島部分冰層融解，讓礦產開發變得更容易，引起多國覬覦。（示意圖／PIXABAY）

格陵蘭的戰略地位

稍早丹麥與格陵蘭都表示，他們尋求盡快會見盧比歐，討論美國對該島的領土聲索。丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）稱，與盧比歐對話，應能消除「特定的誤解」。

川普自第一個總統任期，就表達了有意取得格陵蘭，作為美國在北極的戰略樞紐。他於2019年如此形容：「這基本上就是巨大的房地產交易。」

隨著全球暖化造成海冰融化，讓新航路成為可能，再加上這座世界最大島未被開採的豐富稀土礦藏，中國與俄羅斯對格陵蘭的興趣日益加深。

去年3月，川普放話，為了控制格陵蘭，美國「將不盡一切代價」。甚至關於以武力奪取格陵蘭的計畫，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在夏季的國會聽證上，答稱他們「任何緊急狀態都有計畫」。

格陵蘭人口約為5萬7千人，自1979年即享有廣泛自治權，但國防與外交仍由丹麥主管。儘管格陵蘭多數民意尋求完全獨立，但民調也顯示，民眾大多不想成為美國領土。美國在格陵蘭已設有一軍事基地。

