世界變了 卡尼：目前和美國打交道「沒有正常可言」

加拿大總理卡尼(Mark Carney)27日在國會被問到處理與美國總統川普(Donald Trump)的關係時說，目前與美國打交道「沒有什麼是正常的」。

卡尼上週在世界經濟論壇(World Economic Forum)發表了廣受讚揚的演說後已返回渥太華。他在演說中表示，數十年來由華盛頓主導、基於法規的國際秩序正在經歷「破裂」。他並示警「中等國家」，不要期望「順從」就能免於大國侵略。

這番演說也罕見地在加拿大獲得跨黨派的讚揚。反對黨領袖、保守黨(Conservative Party)黨魁博勵治(Pierre Poilievre)稱卡尼的演說「構思巧妙，表達具有說服力」。

分離主義的「魁人政團黨」(Bloc Quebecois)黨魁布朗謝(Yves-François Blanchet)則表示，這項演說「令人安心且大有可為」。

但在加拿大國會27日展開新會期時，布朗謝把矛頭轉向卡尼對兩國關係的處理，表示演說本身不能賺錢、不能創造就業也無法保護就業。

他提到在緩解川普重創加拿大經濟關鍵領域的產業關稅方面一直不見進展，並詢問卡尼與美國的談判是否「正常與友好」。

卡尼則以法語回答說，「世界已經改變，華盛頓已經改變。如今在美國幾乎沒什麼是正常的。這是事實」。

卡尼表示，他在26日與川普通話約30分鐘，包括貿易議題在內。

卡尼27日稍早否認有關他在和川普通話期間，收回在達沃斯(Davos)演說的說法。

這場演說激怒了川普，他對卡尼反唇相譏，表示「加拿大是靠美國才能生存」。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)26日告訴福斯新聞(Fox News)，「我今天在橢圓形辦公室(Oval Office)和總統見面。總統和卡尼總理通話，他(卡尼)非常積極地收回在達沃斯的一些非常不當言論」。

卡尼27日在渥太華告訴記者，貝森特的說法不正確。「我要明確表明，而我也這麼跟(川普)總統說過，我在達沃斯說的話是認真的」。

卡尼說，這次通話是川普主動的，內容還涉及到北極安全、烏克蘭與委內瑞拉等議題。 (編輯:柳向華)