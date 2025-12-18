世界財富殿軍頒獎 獎金大縮水 這回鎖定基層不再瞄準名人

亞馬遜創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）與其妻子、前新聞主播蘿倫．桑切斯．貝佐斯（Lauren Sánchez Bezos）於2025年12月17日宣布今年「貝佐斯勇氣與文明獎」（Bezos Courage and Civility Award）得主，五位領袖各獲得500萬美元無條件獎金，總額達2500萬美元。此獎項自2021年起頒發，旨在表彰那些打破障礙、團結眾人並大膽解決常被忽視社會挑戰的個人，得獎者可自由運用資金推動公益目標。



其中一位得主為神經多樣性聯盟（The Neurodiversity Alliance）執行長大衛．弗林克（David Flink）。該組織25年前起步，最初作為針對有學習與發展差異學生（如自閉症、注意力不足過動症及閱讀障礙）的同儕互助計畫，目前已擴及超過600所高中與大學，鼓勵年輕人建立包容性教育環境，支持大腦運作方式不同的學生。

資金更直接支持基層工作



弗林克在接受訪問時表示：「有時候人們認為小行動無關緊要，但這並非事實。這次獲獎證明了這點。我們日常工作中許多小行動，累積起來最終傳到蘿倫與傑夫耳中。」他強調，這份榮譽歸功於推動包容教室運動的學生們。

其他四位得主包括：國家數學之星（National Math Stars）創辦人伊拉娜．沃爾德-比桑茲（Ilana Walder-Biesanz），專注支持年輕數學家；數學計數基金會（MATHCOUNTS Foundation）相關領袖理查德．魯茲齊克（Richard Rusczyk），提供中學生有趣數學課程；來自Understood.org的卡拉．鮑爾（Kara Ball），該組織同樣支持有學習差異人士，包括注意力不足過動症與閱讀障礙者。

今年獎項聚焦確保所有學習者獲得所需教育支持，特別強調神經多樣性與數學領域的基層努力。這與過去得主不同，以往獲獎者多為高知名度人物，如CNN評論員范．瓊斯（Van Jones）、世界中央廚房創辦人荷西．安德烈斯（José Andrés）、演員伊娃．朗格莉亞（Eva Longoria）及音樂巨星桃莉．芭頓（Dolly Parton）。此次轉向較低調領袖，反映資金更直接支持基層工作的趨勢。

印第安納大學公共事務與慈善研究榮譽教授萊斯利．倫科夫斯基（Leslie Lenkowsky）指出，這種模式不同於許多當代企業家慈善家，如比爾．蓋茲傾向系統性變革健康或教育領域。貝佐斯夫婦的做法更接近傳統慈善，為個人或社區提供資金處理重要議題。

五位得主平分2500萬美元



今年總獎金規模較小，五位得主平分2500萬美元，過去曾達1億美元。弗林克表示，這筆資金將助聯盟達成2028年觸及超過2000個據點目標，包括擴大導師計畫、講述挑戰神經多樣性負面敘事的的故事，以及強化全國學生領袖培訓網路。他強調，在需求空前巨大且學校資源波動之際，這項支持至關重要。

桑切斯．貝佐斯童年患有未診斷閱讀障礙，她去年在「早安美國」節目分享，其童書《飛向太空的蒼蠅》（The Fly Who Flew to Space）獻給「那個被說不夠聰明的8歲的我」。她感謝大學教授鼓勵她接受測試，並招募她加入校報。貝佐斯過去透過慈善網絡支持蒙特梭利模式免費幼兒園，顯示對早期教育的關注。根據2025年最新估計，貝佐斯淨資產約2400億美元左右，為全球第四富有人士。

貝佐斯夫婦今年夏天在威尼斯舉辦奢華婚禮，曾引發財富不平等抗議，他們未公開說明支持這些教育事業的具體原因。

目前美國教育部門正經歷變動，包括負責處理身心障礙學生投訴機構的大規模裁員。本月稍早，該部門召回數十名民權辦公室員工，以處理積壓歧視投訴。曾在教育部服務24年的律師卡拉．沙阿（Kala Shah）表示，神經多樣性學生依賴此監督機制，此時私人慈善需填補聯邦資源缺口。



責任編輯：許詠翔



