世界貨運龍頭「達飛」與Stonepeak合資百億美元 鎖定全球碼頭台灣入列

法國達飛海運和美國投資公司石峰28日表示，雙方同意成立價值近100億美元的「聯合港務有限公司」。圖為2022年1月20日，達飛的Semi號停泊在南韓木浦港。（資料照片／美聯社）



全球第三大貨櫃航運公司、法國達飛海運和美國基礎設施投資公司石峰資本28日表示，雙方已同意成立價值近100億美元（約3,156億新台幣）的合資企業，負責營運和投資包括美國與台灣在內的港口碼頭。

法美企業重金聯手 具體投資方向為何？

路透社報導，兩家公司在聲明中表示，根據碼頭合資協議，石峰資本（Stonepeak）將投資24億美元收購25%的少數股權，而達飛海運（CMA CGM）則將納入其已經控制的10個碼頭，其中包括紐約與洛杉磯的碼頭。石峰可能會再提供36億美元資金，用於未來的合資碼頭項目；同時，達飛集團將利用這筆24億美元交易所得，投資於其核心業務。

達飛航運執行長薩德（Rodolphe Saade）在聲明中表示：「我們與石峰成立的聯合港務有限公司（United Ports LLC）是我們在美國及全球碼頭業務發展上的一個重要里程碑。」

據《華爾街日報》早前報導，這項合資企業預計將於今年下半年完成交易，協議涵蓋的碼頭還包括位於西班牙、巴西、印度、台灣和越南的設施。

達飛有意收購長江和記港口 石峰有投資台灣風場

與其他航運競爭對手類似，達飛海運也在港口碼頭投入大量資金，以強化對主要航線的掌控，並降低對海運運費波動收益的依賴。這家總部位於法國馬賽、由黎巴嫩出身的薩德（Jacques R. Saadé，1931-2018）創辦的集團也已表示，有意收購香港長江和記實業（CK Hutchison Group）旗下部分港口。

長江和記實業提出出售港口計畫之際，正值美國與中國在爭奪包括巴拿馬運河貿易航線上的緊張局勢之中。

總部位於紐約的石峰管理約800億美元的資產，專注於基礎建設與實體資產投資，投資範圍遍及60個國家。石峰於2023年1月18日曾與台灣離岸風電開發先驅「上緯國際投資控股股份有限公司」達成協議，購得「海洋國際投資股份有限公司」7.5%股權，成為台灣第一座離岸風電專案「海洋離岸風力發電場」的股東之一。

