（見圖）盧秀燕市長與馬尼拉經濟文化辦事處駐台主席兼代表彭科蓉合影。

近年台中市城市發展成果備受國際肯定，從文化交流、經貿互動到城市外交全面開花結果，成功讓世界走進臺中。

台中市目前已與全球締結43個姊妹市及友好城市，城市外交布局橫跨五大洲，成果亮眼。

台中市政府表示，西班牙、德國、印度、泰國、菲律賓等多國，近年皆選擇在台中首次舉辦重要文化慶典或國慶活動，不僅展現臺中多元包容的城市魅力，也象徵國際社會對台中城市治理、建設量能與國際能見度的高度肯定。

自2023年「西班牙國慶晚會」首度移師台中舉辦後，德國啤酒節、印度舞蹈大賽暨排燈節、泰國國慶晚會，以及台中菲律賓聖誕節活動等重要年度慶典，陸續選擇在臺中盛大登場。這些活動過往多集中於雙北或北部城市，如今接連落腳台中，顯示隨著重大建設到位、交通機能完善、城市治理品質提升，臺中已具備承辦國際級活動成熟條件，成功成為國際交流的重要舞台。